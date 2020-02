Tsitsipas: “Troppa pressione e la ricerca della perfezione non aiuta”

Stefanos Tsitsipas è una delle stelle al via dell’ATP 500 di Rotterdam. Il greco ha concesso al sito ufficiale dell’ATP una breve intervista, ricordando il suo debutto nel torneo olandese nel 2017, la sua prima esperienza al massimo livello. Ha parlato anche di come sia cambiato il focus nel suo tennis, cercando di mettersi meno pressione.

“Sì, devo ringraziare Richard Krajicek che nel 2017 mi regalò una wild card per il torneo di Rotterdam, di cui è direttore. Fu la mia prima partita sul circuito ATP, contro Tsonga. Iniziai giocando molto bene, ero pieno di entusiasmo; alla fine ho perso, ma fu una grandissima esperienza. Non avevo giocato molto sul circuito Challenger, allora ero impegnato principalmente nei Futures. Fu un momento molto importante per me, mi misurai con il livello dei migliori, Tsonga poi vinse il torneo. A quel tempo mi sentivo ancora come un junior, e giocare un torneo importante come Rotterdam fu un sogno, mi sentivo come una stella del tennis. Quest’anno sono alla mia quarta partecipazione al torneo, sono cambiate molte cose ma continuo ad apprendere settimana dopo settimana. Vedo uno Stefanos molto differente rispetto a quello dell’esordio, ma la strada fare è ancora molto lunga”.

Interessanti le sue considerazioni sulla gestione dell’energia nella sua prestazione: “Adesso riesco a gestire la mia energia in un modo più saggio, capisco quando spingere a tutta e quando risparmiare le forze. L’anno scorso, dopo gli Australian Open, arrivai qua in Olanda e iniziai a sentirmi un po’ esaurito. La mentalità cambia, a volte vuoi giocare dando tutto, altre cerchi di tirare il freno a mano, cercando un tennis più intelligente e meno dispendioso, per conservare energie. La chiave è capire il gioco ed i suoi momenti, lo puoi fare con l’esperienza ed è fondamentale perché le energie sono decisive nel tennis di oggi”.

Tsitsipas ha un tennis creativo e molto bello sul piano estetico, ma con l’esperienza acquisita in questi anni di professionismo ha capito che non ha senso cercare la perfezione in ogni punto: “Non è possibile pensare di giocare solo Ace e colpi vincenti da tutte le posizioni del campo ed in ogni punto. La scorsa estate affrontai sulla mia pelle questa situazione, fu una delusione doverlo accettare. Ero in una fase delicata, cercavo di migliorarmi, concentrandomi molto sul mio tennis e sul vincere bene ogni punto, ma invece finii per peggiorare. Mi sforzavo molto, ma ottenevo l’effetto contrario. Dovevo rilassarmi e non aspettarmi troppo da me stesso e dal mio gioco. Dovevo focalizzarmi sul divertimento che si prova in campo invece di pensare alla perfezione del gioco o solo al punteggio. Non è possibile vincere cercando la perfezione, ho dovuto accettarlo e non è stato facile”.

Un momento duro quello dell’estate 2019, che gli è costato molto stress: “Quando ti ritrovi in una situazione del genere, senza risultati e senza gioco, è dura perché senti tante cose tutte insieme. Soffri lo stress prima e dopo la partita, il non riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi. È un problema più mentale che fisico, ma la testa influisce su come lavori col corpo in campo, e senza equilibrio sia in campo che fuori non è possibile avere un buon rendimento. È importante vedere il tennis non solo come un lavoro ma come un gioco. Sento che in passato ho preso le cose fin troppo sul serio, aspettavo troppo da me stesso, ero troppo esigente, e questo mi ha portato a collassare mentalmente. Ora sto cercando di cambiare, cerco di rilassarmi e divertirmi in campo. Non provo a giocare ogni punto al 100%. Voglio migliorare, ma senza mettermi eccessiva pressione, ho provato su me stesso che questo non funziona”.

