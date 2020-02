ITF Junior: vittoria di Luciano Darderi e di Matilde Paoletti nel J1 in Brasile, finale di Alessandra Simone nel J2 in Moldova

Ancora ottimi risultati dal tennis giovanile italiano che hanno ottenuto risultati di prestigio sia un Brasile, dove si è disputato un torneo di grado 1 a Porto Alegre, sia a Chisinau, in Moldova, dove si è giocato un torneo di grado 2.

In Brasile ancora una volta grande protagonista Luciano Darderi che ha ottenuto una doppietta vincendo sia il singolare, dove ha battuto in finale il paraguayano Vallejo, sconfitto in finale con il punteggio di 7-5 6-4, sia in doppio, giocato in coppia con il brasiliano Heide.

Nello stesso torneo ottimi risultati anche al femminile con la vittoria finale di Matilde Paoletti, che all’ultimo atto del torneo ha superato la forte argentina Geller con il punteggio di 6-2 5-7 7-5 . Molto buono anche il torneo di altre ragazze italiane con la semifinale di Beatrice Ricci e il terzo turno di Asia Serafini. Primo turno per Arianna Zucchini e Eleonora Alvisi che si è rifatta in doppio, giocato in coppia con la francese Nguyen tan, arrivando sino in finale.

Buone notizie anche da Chisinau, in Moldova, dove Alessandra Simone è arrivata in finale, sconfitta solo dalla russa Barkova. Nel maschile secondo turno per Leonardo Malgaroli e per Alberto Orso.

Paolo Angella