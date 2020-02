ATP New York: Il Tabellone di Quali. Paolo Lorenzi n.2 del seeding

ATP New York 250 | Indoor | $719.320

STADIUM COURT – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Mitchell Krueger vs [6] Dudi Sela

2. [WC] Noah Rubin vs [5] Mackenzie McDonald

3. Bernard Tomic vs [8] Denis Istomin

4. [3] Bradley Klahn vs [Alt] Marcelo Arevalo

GRANDSTAND – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Jason Jung vs [WC] Gary Kushnirovich

2. [2] Paolo Lorenzi vs Guillermo Garcia-Lopez

3. [1] Go Soeda vs [Alt] Frederik Nielsen

4. Peter Polansky vs [7] Danilo Petrovic