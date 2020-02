Fed Cup 2020, Italia-Croazia 2-0: Giorgi chiude i conti, le azzurre volano ai playoff

Camila Giorgi regala all’Italia il punto decisivo nello spareggio del Group I di Fed Cup contro la Croazia: la marchigiana, numero 100 del ranking WTA, supera in due set Jana Fett col punteggio di 7-6(4) 6-4 in un’ora e 24 minuti, dando dunque continuità alla nazionale azzurra capitanata da Tathiana Garbin che in apertura di programma si era portata in vantaggio grazie al successo di Elisabetta Cocciaretto sulla n.300 WTA Lea Boskovic.

L’Italia, che chiude la sua avventura al Tallink Tennis Center di Tallinn (Estonia) con quattro vittorie in altrettante sfide giocate con Austria, Grecia, Estonia e, appunto, Croazia, si garantisce dunque l’accesso ai playoff in programma nel mese di aprile. Questi playoff metteranno in palio un posto nelle Qualificazioni alle Fed Cup Finals 2021 che, seguendo il format delle Davis Cup Finals, saranno da quest’anno disputate in sede unica a Budapest.

ITALIA – CROAZIA 2-0

Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Lea Boskovic (CRO) 6-3 6-3

Camila Giorgi (ITA) b. Jana Fett (CRO) 7-6(4) 6-4

Jasmine Paolini/Martina Trevisan (ITA) – Lea Boskovic/Jana Fett (CRO)