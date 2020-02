WTA Hua Hin: Il Tabellone Principale. Nessuna azzurra presente

WTA Hua Hin International | Cemento | $275.000

(1) Svitolina, Elina vs Schoofs, Bibiane

(WC) Bouchard, Eugenie vs Qualifier

Qualifier vs Paquet, Chloe

Rodionova, Arina vs (8) Hibino, Nao

(3/WC) Wang, Qiang vs Han, Xinyun

Kawa, Katarzyna vs Raina, Ankita

(WC) Cheapchandej, Patcharin vs Qualifier

Flink, Varvara vs (7) Zhu, Lin

(6) Wang, Yafan vs Tig, Patricia Maria

You, Xiaodi vs Qualifier

Wang, Xinyu vs Qualifier

Kostic, Natalija vs (4) Zheng, Saisai

(5) Linette, Magda vs Bondarenko, Kateryna

Peng, Shuai vs Yuan, Yue

Haas, Barbara vs Qualifier

Wang, Xiyu vs (2/WC) Martic, Petra