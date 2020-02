ATP Rotterdam e Buenos Aires: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Sconfitti tutti gli azzurri al primo turno

ATP Buenos Aires 250 | Terra | $611.420 – 1° Turno Quali

Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Alejandro Davidovich Fokina vs [WC] Hernan Casanova



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Federico Coria vs [Alt] Joao Domingues



ATP Buenos Aires Federico Coria [4] Federico Coria [4] 2 3 Joao Domingues Joao Domingues 6 6 Vincitore: J. DOMINGUES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Coria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Coria 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Coria 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Domingues 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Juan Manuel Cerundolo vs [7] Gianluca Mager



ATP Buenos Aires Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 3 6 6 Gianluca Mager [7] Gianluca Mager [7] 6 0 1 Vincitore: J. CERUNDOLO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 G. Mager 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-1 → 6-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 4-1 → 5-1 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Mager 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 G. Mager 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-5 → 3-6 G. Mager 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 G. Mager 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 ace 30-0 1-0 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. Alessandro Giannessi vs [8] Facundo Bagnis



ATP Buenos Aires Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 3 7 1 Facundo Bagnis [8] Facundo Bagnis [8] 6 5 6 Vincitore: F. BAGNIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 F. Bagnis 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Bagnis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Giannessi 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Giannessi 15-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Estadio 2 – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [Alt] Mario Vilella Martinez vs [6] Jozef Kovalik



ATP Buenos Aires Mario Vilella Martinez Mario Vilella Martinez 6 0 4 Jozef Kovalik [6] Jozef Kovalik [6] 3 6 6 Vincitore: J. KOVALIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Vilella Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Vilella Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 J. Kovalik A-40 0-2 → 0-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

2. Filip Horansky vs [5] Federico Gaio



ATP Buenos Aires Filip Horansky Filip Horansky 6 7 Federico Gaio [5] Federico Gaio [5] 3 5 Vincitore: F. HORANSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Horansky 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 F. Horansky 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Horansky 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 F. Gaio 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Horansky 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Horansky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Horansky 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Horansky 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Attila Balazs vs Pedro Martinez



ATP Buenos Aires Attila Balazs [3] Attila Balazs [3] 7 4 4 Pedro Martinez Pedro Martinez 5 6 6 Vincitore: P. MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. Balazs 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 A. Balazs 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 A. Balazs 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Balazs 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 A. Balazs 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 3-4 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Balazs 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 A. Balazs 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 2-0 → 2-1 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 A. Balazs 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Martinez 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Balazs 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Balazs 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [2] Salvatore Caruso vs Pedro Sousa



ATP Buenos Aires Salvatore Caruso [2] Salvatore Caruso [2] 4 5 Pedro Sousa Pedro Sousa 6 7 Vincitore: P. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 5-6 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Rotterdam 500 | Indoor | e2.013.855 – 1° Turno Quali

Q2: (1)Marton Fucsovics (HUN) vs (6)Alexei Popyrin (AUS) [0-1]

Q2: (2)Mikhail Kukushkin (KAZ) vs (8)Yannick Maden (GER)

Q2: (3)Philipp Kohlschreiber (GER) vs Sergiy Stakhovsky (UKR) [2-1]

Q2: (4)Gregoire Barrere (FRA) vs (7)Emil Ruusuvuori (FIN)

Q1: (1)Marton Fucsovics (HUN) bye

Q1: (6)Alexei Popyrin (AUS) d. Ryan Nijboer (NED) 62 64

Q1: (2)Mikhail Kukushkin (KAZ) bye

Q1: (8)Yannick Maden (GER) d. (Alt)Miliaan Niesten (NED) 06 61 63

Q1: (3)Philipp Kohlschreiber (GER) d. (WC)Jesper De Jong (NED) 75 76(4)

Q1: Sergiy Stakhovsky (UKR) d. (5)Dennis Novak (AUT) 76(5) 62

Q1: (4)Gregoire Barrere (FRA) d. (WC)Botic Van De Zandschulp (NED) 64 76(5)

Q1: (7)Emil Ruusuvuori (FIN) d. Steven Diez (CAN) 46 63 75