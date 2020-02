Il sogno che si realizza di Roger Federer

Grande attesa, a Città del Capo, per il Match in Africa, sesta edizione dell’evento benefico promosso dalla fondazione di Roger Federer. Il campionissimo basilese, per l’occasione, affronterà Rafael Nadal proprio come la prima volta dieci anni fa.

Roger ha definito questo incontro in Sudafrica “un sogno che si realizza. Ero stato più volte in Africa con la mia fondazione che si occupa di scolarizzazione dei bambini. Ma non avevo mai giocato in questo Paese, dove si sono incontrati i miei genitori, che ora sono quindi molto felici e orgogliosi per questo evento”.

“Il Sudafrica è il paese di mia madre, e da bambino venivo qui in vacanza, per questo giocare qui per me è speciale”.