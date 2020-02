Fed Cup 2020, Italia-Grecia 2-0: Jasmine Paolini ok in 55 minuti, le azzurre chiudono al 1° posto

Jasmine Paolini rispetta il pronostico e si sbarazza in due parziali della giovanissima Michaela Laki, classe 2005 al debutto assoluto in Fed Cup così come la sua compagna Dimitra Pavlou, sconfitta in apertura di giornata da Elisabetta Cocciaretto: alla numero uno azzurra, classificata al 94° posto del ranking WTA in singolare, bastano 55 minuti per avere la meglio sull’avversaria con il punteggio di 6-1 6-4.

L’Italia, dunque, chiude i conti sul 2-0 contro la Grecia, si garantisce il terzo successo in tre partite nella Pool B del Group I di Fed Cup e si assicura, allo stesso tempo, il passaggio del turno da prima del girone: domani, nella semifinale che metterà in palio un posto nei Playoff per le Fed Cup Finals 2021, la nazionale guidata da Tathiana Garbin se la vedrà con la perdente del duello tra Ucraina e Croazia.

Dopo aver tenuto il servizio a zero nel primo gioco dell’incontro, la quattordicenne Laki è costretta a pagare la maggior consistenza di Jasmine Paolini: la tennista di Castelnuovo di Garfagnana, alla sua quinta partita in carriera in singolare in Fed Cup, conquista sette giochi consecutivi fino a portarsi sul 6-1 1-0. La greca cede la battuta nel quarto gioco, Paolini si porta sul 3-1 ma fallisce l’allungo definitivo: Laki recupera immediatamente lo svantaggio e tiene testa all’italiana fino alle fasi finali della frazione, quando nel decimo gioco è costretta a cedere il servizio ai vantaggi e, di conseguenza, ad alzare bandiera bianca in quella che è stata la sua prima partita in assoluto nel mondo del professionismo.

ITALIA – GRECIA 2-0

Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Dimitra Pavlou (GRE) 6-1 6-2

Jasmine Paolini (ITA) b. Michaela Laki (GRE) 6-1 6-4

Giulia Gatto-Monticone/Martina Trevisan (ITA) – Michaela Laki/Valentini Grammatikopoulou (GRE)