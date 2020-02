Doping: Squalificata per 22 mesi Abigail Spears

L’americana Abigail Spears, campionessa all’Australian Open in doppio misto nel 2017, è stata squalificata ieri per 22 mesi, dopo essere risultata positiva ad un controllo antidoping.

La tennista 38enne, che ha conquistato 21 titoli in doppio in carriera, è risultata positiva ad un controllo antidoping agli US Open nel 2019, con il suo campione di urina che ha rivelato la presenza di sostanze vietate, vale a dire prasterone e testosterone.

Il 7 novembre dell’anno scorso, la Spears era stata accusata e temporaneamente sospesa dall’ITF. La federazione internazionale ha accettato le sue spiegazioni sul non utilizzo delle sostanze vietate per migliorare le sue prestazioni in campo, tuttavia l’organizzazione ha ritenuto che “il suo errore fosse troppo grave” ed è stata squalificata per 22 mesi.