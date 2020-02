Fed Cup 2020, Austria-Italia 0-2: Paolini liquida Grabher, prima vittoria per le azzurre

Jasmine Paolini regala all’Italia il punto decisivo nella sfida contro l’Austria che ha aperto la Pool B del Group I di Fed Cup (zona Europa/Africa): la tennista azzurra, classe ’96, ha dato seguito alla vittoria in apertura di programma di Camila Giorgi, superando la numero uno austriaca Julia Grabher, numero 221 della classifica WTA, col punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 7 minuti di gioco.

Per la giocatrice di Castelnuovo di Garfagnana si tratta del primo successo in carriera in singolare nella competizione a squadre, al quarto tentativo (nel 2018 perse da Mertens e Suarez Navarro, nel 2019 venne battuta da Pavlyuchenkova). La Nazionale capitanata da Tathiana Garbin chiude i conti, ma in ottica primo posto sarà di fondamentale importanza anche il match di doppio che avrà inizio tra pochi minuti: Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan affronteranno Melania Klaffner e Sinja Kraus, un 3-0 spingerebbe l’Italia al primo posto della classifica indipendentemente dall’esito finale dell’altro incontro tra Estonia e Grecia.

L’equilibrio iniziale è stato rotto da Paolini nel sesto gioco: dopo aver sciupato una palla break nel precedente turno di battuta di Grabher, l’italiana si è dimostrata un filo più lucida in risposta e, alla terza chance utile (la quarta complessiva), ha così operato il sorpasso. Avanti per 4-2, la lucchese non ha più avuto problemi fino al 6-3 che ha mandato in archivio la frazione: numeri molto positivi per Paolini al servizio con 20 punti vinti su 24 (10 su 12 con la prima, 10 su 12 con la seconda), Grabher è riuscita ad arrivare a “trenta” nei turni di battuta della sua avversaria solamente in un’occasione.

Nel secondo set sono altri due break, giunti rispettivamente nel terzo e nel quinto gioco, ad indirizzare il match dalla parte di Jasmine Paolini: l’azzurra, approfittando anche di un rendimento non eccellente di Grabher in battuta, gestisce al meglio il doppio vantaggio, senza concedere alcuna opportunità all’austriaca per rimettersi in carreggiata. Sul 5-1, in risposta, Paolini piazza l’assalto decisivo: sul 15-40 Grabher annulla due match point portando il game ai vantaggi, ma l’esito finale non cambia perché arrivano due punti di fila da parte dell’italiana che mette la firma sul 2-0.

AUSTRIA – ITALIA 0-2

Camila Giorgi (ITA) b. Mira Antonitsch (AUT) 4-6 6-3 6-0

Jasmine Paolini (ITA) b. Julia Grabher (AUT) 6-3 6-1

Melanie Klaffner/Sinja Kraus (AUT) – Giulia Gatto-Monticone/Martina Trevisan (ITA) ORE 18.30