Fed Cup 2020, Austria-Italia: apre Camila Giorgi, a seguire toccherà a Jasmine Paolini

Manca ormai meno di un’ora al debutto della Nazionale Italiana di Fed Cup nel Group I della zona Europa/Africa: le azzurre, capitanate da Tathiana Garbin, apriranno la giornata di gare sul cemento indoor del Tallink Tennis Center di Tallinn (Estonia) contro l’Austria, formazione che dovrà fare a meno della numero uno Barbara Haas.

A giocare il primo singolare saranno Camila Giorgi e Mira Antonitsch, rispettivamente numero 100 e numero 638 del ranking WTA. A seguire, invece, toccherà ai numeri uno delle due squadre: da una parte ci sarà Jasmine Paolini, dall’altra Julia Grabher. Per quanto concerne il doppio Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan se la vedranno con Melanie Klaffner e Sinja Kraus.

Ricordiamo che per questo duello tra Austria e Italia non è prevista copertura televisiva da parte di SuperTennis: l’emittente della FIT trasmetterà unicamente la sfida tra Italia ed Estonia in programma domani pomeriggio a partire dalle 15 italiane, le 16 locali.

AUSTRIA – ITALIA 0-0

Mira Antonitsch (AUT) – Camila Giorgi (ITA)

Julia Grabher (AUT) – Jasmine Paolini (ITA)

Melanie Klaffner/Sinja Kraus (AUT) – Giulia Gatto-Monticone/Martina Trevisan (ITA)