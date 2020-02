Challenger Launceston: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. Caruana vola agli ottavi. Fuori Vavassori (Video)

R2: (1)Marc Polmans (AUS) vs Blake Mott (AUS) [0-1]

R2: (LL)Ryota Tanuma (JPN) vs (13)Liam Broady (GBR)

R2: (9)Mohamed Safwat (EGY) vs Jason Kubler (AUS)

R2: Michail Pervolarakis (CYP) vs (5)Jay Clarke (GBR)

R2: (4)Lorenzo Giustino (ITA) vs Blaz Kavcic (SLO)

R2: (WC)Dane Sweeny (AUS) vs (16)Akira Santillan (AUS)

R2: (10)Max Purcell (AUS) vs Harry Bourchier (AUS) [1-0]

R2: Tobias Simon (GER) vs (6)Kimmer Coppejans (BEL)

R2: (Q)Steven Diez (CAN) vs Borna Gojo (CRO) [0-1]

R2: (LL)Calum Puttergill (AUS) vs (12)Duck Hee Lee (KOR)

R2: Dayne Kelly (AUS) vs (2)Alex Bolt (AUS) [0-2]

R3: Daniel Altmaier (GER) vs Matias Franco Descotte (ARG)

R3: Liam Caruana (USA) vs (11)Tung Lin Wu (TPE)

Challenger Launceston CH | Cemento | $54.160 – 1°-2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Ryota Tanuma vs [WC] Tristan Schoolkate



CH Launceston Ryota Tanuma Ryota Tanuma 6 6 Tristan Schoolkate Tristan Schoolkate 2 3 Vincitore: R. TANUMA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 R. Tanuma 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Tanuma 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 T. Schoolkate 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Tanuma 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Tanuma 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Schoolkate 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Tanuma 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 5-2 → 6-2 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 R. Tanuma 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Schoolkate 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 R. Tanuma 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 T. Schoolkate 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 R. Tanuma 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. Thomas Fancutt vs Jason Kubler



CH Launceston Thomas Fancutt Thomas Fancutt 4 3 Jason Kubler Jason Kubler 6 6 Vincitore: J. KUBLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Fancutt 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 J. Kubler 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Fancutt 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Fancutt 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Fancutt 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Kubler 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fancutt 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Kubler 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 T. Fancutt 15-0 15-15 df 40-15 ace 40-30 df 3-5 → 4-5 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Fancutt 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Fancutt 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 2-1 → 2-2 T. Fancutt 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Fancutt 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [WC] Harry Bourchier / Akira Santillan vs Steven Diez / Mark Vervoort (non prima ore: 03:00)



CH Launceston Harry Bourchier / Akira Santillan Harry Bourchier / Akira Santillan 6 6 Steven Diez / Mark Vervoort Steven Diez / Mark Vervoort 3 4 Vincitori: BOURCHIER / SANTILLAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Bourchier / Santillan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Diez / Vervoort 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 H. Bourchier / Santillan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 S. Diez / Vervoort 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 H. Bourchier / Santillan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Diez / Vervoort 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 H. Bourchier / Santillan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 S. Diez / Vervoort 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Bourchier / Santillan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 0-1 → 1-1 S. Diez / Vervoort 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Bourchier / Santillan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 S. Diez / Vervoort 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 H. Bourchier / Santillan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Diez / Vervoort 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Bourchier / Santillan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Diez / Vervoort 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 H. Bourchier / Santillan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Diez / Vervoort 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 H. Bourchier / Santillan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Jacob Grills vs [11] Tung-Lin Wu



CH Launceston Jacob Grills Jacob Grills 6 4 6 Tung-Lin Wu [11] Tung-Lin Wu [11] 4 6 7 Vincitore: T. WU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Wu 15-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Grills 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Wu 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Grills 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Grills 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Grills 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 T. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Grills 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-2 → 1-2 T. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 J. Grills 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Grills 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 J. Grills 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 T. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Grills 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Wu 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Grills 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 T. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Grills 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Wu 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 J. Grills 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Wu 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 4-4 J. Grills 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 T. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 J. Grills 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 T. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Grills 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 T. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 0-2 J. Grills 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

5. Dayne Kelly vs [2] Alex Bolt (non prima ore: 07:00)



CH Launceston Dayne Kelly Dayne Kelly 6 4 Alex Bolt [2] Alex Bolt [2] 7 6 Vincitore: A. BOLT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Kelly 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Bolt 0-15 df 15-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 D. Kelly 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 A. Bolt 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Kelly 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Kelly 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Kelly 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* ace 8*-9 6-6 → 6-7 D. Kelly 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Kelly 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Bolt 15-0 ace 15-15 30-15 ace 4-4 → 4-5 D. Kelly 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Kelly 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Bolt 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 D. Kelly 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 D. Kelly 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 A. Bolt 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Naoki Tajima vs Blake Mott



CH Launceston Naoki Tajima Naoki Tajima 6 1 2 Blake Mott Blake Mott 4 6 6 Vincitore: B. MOTT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 B. Mott 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Tajima 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 B. Mott 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Tajima 15-0 30-0 40-15 ace 1-3 → 2-3 B. Mott 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 N. Tajima 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df 1-1 → 1-2 B. Mott 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Tajima 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Mott 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 N. Tajima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 B. Mott 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Tajima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 B. Mott 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 N. Tajima 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 B. Mott 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Tajima 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 B. Mott 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 N. Tajima 15-0 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 B. Mott 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Tajima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 B. Mott 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 N. Tajima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 B. Mott 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Tajima 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Mott 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

2. Matias Franco Descotte vs [3] Tatsuma Ito



CH Launceston Matias Franco Descotte Matias Franco Descotte 7 6 Tatsuma Ito [3] Tatsuma Ito [3] 6 4 Vincitore: M. DESCOTTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Franco Descotte 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 T. Ito 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Franco Descotte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Franco Descotte 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Ito 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Franco Descotte 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Franco Descotte 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Franco Descotte 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Franco Descotte 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Franco Descotte 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 T. Ito 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Franco Descotte 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 M. Franco Descotte 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 3-0 T. Ito 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. Franco Descotte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [8] Yannick Hanfmann vs Liam Caruana (non prima ore: 03:00)



CH Launceston Yannick Hanfmann [8] Yannick Hanfmann [8] 1 2 Liam Caruana Liam Caruana 6 6 Vincitore: L. CARUANA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Caruana 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-5 → 1-5 L. Caruana 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-4 → 0-5 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 L. Caruana 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [14] Julian Lenz vs Benjamin Lock



CH Launceston Julian Lenz [14] Julian Lenz [14] 2 7 6 Benjamin Lock Benjamin Lock 6 5 7 Vincitore: B. LOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Lenz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 B. Lock 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 5-6 J. Lenz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Lock 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Lenz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Lock 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Lenz 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 B. Lock 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Lenz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Lock 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Lenz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 B. Lock 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Lenz 0-15 6-5 → 7-5 B. Lock 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 J. Lenz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Lock 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Lenz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 B. Lock 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Lenz 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 B. Lock 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Lenz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 B. Lock 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Lenz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Lock 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Lenz 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 B. Lock 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 J. Lenz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 B. Lock 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 J. Lenz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 B. Lock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Lenz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Lock 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

5. Brydan Klein / Scott Puodziunas vs [4] Nathan Pasha / Max Schnur



CH Launceston Brydan Klein / Scott Puodziunas Brydan Klein / Scott Puodziunas 7 6 8 Nathan Pasha / Max Schnur [4] Nathan Pasha / Max Schnur [4] 6 7 10 Vincitori: PASHA / SCHNUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 B. Klein / Puodziunas 0-1 N. Pasha / Schnur 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 B. Klein / Puodziunas 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 N. Pasha / Schnur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Klein / Puodziunas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Pasha / Schnur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Klein / Puodziunas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 N. Pasha / Schnur 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 B. Klein / Puodziunas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 N. Pasha / Schnur 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 B. Klein / Puodziunas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Pasha / Schnur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Klein / Puodziunas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Pasha / Schnur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 N. Pasha / Schnur 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 B. Klein / Puodziunas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 N. Pasha / Schnur 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 B. Klein / Puodziunas 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 N. Pasha / Schnur 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. Klein / Puodziunas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 N. Pasha / Schnur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Klein / Puodziunas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Pasha / Schnur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Klein / Puodziunas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 N. Pasha / Schnur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Klein / Puodziunas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Harri Heliovaara vs Michail Pervolarakis



CH Launceston Harri Heliovaara Harri Heliovaara 3 3 Michail Pervolarakis Michail Pervolarakis 6 6 Vincitore: M. PERVOLARAKIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Pervolarakis 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-30 3-5 → 3-6 H. Heliovaara 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 M. Pervolarakis 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Heliovaara 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Pervolarakis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 H. Heliovaara 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Pervolarakis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Pervolarakis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Heliovaara 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Pervolarakis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 H. Heliovaara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Pervolarakis 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 2-4 H. Heliovaara 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Pervolarakis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 H. Heliovaara 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Pervolarakis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Heliovaara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Andrea Vavassori vs [WC] Dane Sweeny



CH Launceston Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 6 3 Dane Sweeny Dane Sweeny 7 2 6 Vincitore: D. SWEENY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 6-2 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Vavassori 15-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 D. Sweeny 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Sweeny 0-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [15] Viktor Galovic vs Daniel Altmaier (non prima ore: 03:00)



CH Launceston Viktor Galovic [15] Viktor Galovic [15] 4 3 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 6 Vincitore: D. ALTMAIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Galovic 15-0 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-5 → 4-6 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Galovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 V. Galovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 V. Galovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. Liam Broady / Filip Peliwo vs Alternate /



5. Kimmer Coppejans / Sergio Martos Gornes vs [2] Luca Margaroli / Andrea Vavassori