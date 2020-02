Jannik Sinner sfida Mikael Ymer a Montpellier

Da lunedì Jannik Sinner parteciperà al torneo ATP 250 di Montpellier in Francia, dotato di 606.350 euro di montepremi. Il 18enne di Sesto Pusteria affronterà all‘esordio nel duello Next Gen Mikael Ymer (ATP 78).

Sinner ha affrontato il 21enne svedese già tre mesi fa ai Next Gen ATP Finals di Milano. In quell’occasione l’azzurro ha spazzato via lo svedese nella Robin Round per 4-0, 4-2, 4-1. Sinner disputa agli “Open Sud de France” il suo 11° torneo nel circuito maggiore. Piccola curiosità: ieri, due anni fa, l’azzurrino ha conquistato nel 15.000 dollari ITF di Sharm El Sheikh il suo primo punto ATP. Ora Sinner si trova all’82° posto nel ranking mondiale.

Sinner dovrà difendere a febbraio ben 100 punti ATP. Oltre ad aver conquistato 12 mesi fa a Bergamo il suo primo Challenger in carriera, Sinner ha vinto anche il 25.000 dollari ITF di Trento (20 punti). Se Sinner dovesse battere Ymer, affronterebbe al secondo turno probabilmente la testa di serie numero 7 serba Filip Krajinovic (ATP 41), che al primo turno trova un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

(1/WC) Monfils, Gael vs Bye

Mannarino, Adrian vs Popyrin, Alexei

Qualifier vs Novak, Dennis

Gombos, Norbert vs (6) Carreno Busta, Pablo

(4/WC) Dimitrov, Grigor vs Bye

Sousa, Joao vs Barrere, Gregoire

Sinner, Jannik vs Ymer, Mikael

Qualifier vs (7) Krajinovic, Filip

(8) Humbert, Ugo vs Lopez, Feliciano

Simon, Gilles vs Gasquet, Richard

Bedene, Aljaz vs (PR) Pospisil, Vasek

Bye vs (3) Shapovalov, Denis

(5/WC) Auger-Aliassime, Felix vs Qualifier

Qualifier vs Herbert, Pierre-Hugues

Bublik, Alexander vs Laaksonen, Henri

Bye vs (2) Goffin, David