ATP Pune, Cordoba e Montpellier: LIVE i risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. Roberto Marcora centra il main draw a Pune

Md Pune

(1) Paire, Benoit vs Bye

(Q) Rosol, Lukas vs (Q) Marcora, Roberto

Daniel, Taro vs (WC) Mukund, Sasikumar

Gojowczyk, Peter vs (6) Duckworth, James

(4) Kwon, Soonwoo vs Bye

Gunneswaran, Prajnesh vs Maden, Yannick

(Q) Milojevic, Nikola vs Hoang, Antoine

Lorenzi, Paolo vs (8) Gerasimov, Egor

(7) Caruso, Salvatore vs (WC) Ramanathan, Ramkumar

(WC) Kadhe, Arjun vs Vesely, Jiri

Ivashka, Ilya vs Donskoy, Evgeny

Bye vs (3) Travaglia, Stefano

(5) Sugita, Yuichi vs Fabbiano, Thomas

Nagal, Sumit vs (Q) Troicki, Viktor

(PR) Stebe, Cedrik-Marcel vs Karlovic, Ivo

Bye vs (2) Berankis, Ricardas

ATP Pune 250 | Cemento | $546.355 – TDQ Quali

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 3:00 pm)

1. Matthew Ebden vs [8] Lukas Rosol



ATP Pune Matthew Ebden Matthew Ebden 2 5 Lukas Rosol [8] Lukas Rosol [8] 6 7 Vincitore: L. ROSOL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Ebden 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 L. Rosol 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 L. Rosol 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 M. Ebden 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 L. Rosol 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Rosol 0-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Ebden 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Rosol 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-5 → 2-6 M. Ebden 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 L. Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Ebden 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 L. Rosol 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Ebden 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Rosol 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Ebden 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

2. [4] Nikola Milojevic vs [6] Robin Haase



ATP Pune Nikola Milojevic [4] Nikola Milojevic [4] 6 6 Robin Haase [6] Robin Haase [6] 3 3 Vincitore: N. MILOJEVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Haase 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 5-3 → 6-3 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 4-2 → 4-3 N. Milojevic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 R. Haase 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 R. Haase 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Milojevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Haase 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 N. Milojevic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 4-2 → 4-3 R. Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Haase 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Haase 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 N. Milojevic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 3:00 pm)

1. [2] Blaz Rola vs [7] Roberto Marcora



ATP Pune Blaz Rola [2] Blaz Rola [2] 4 6 Roberto Marcora [7] Roberto Marcora [7] 6 7 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Rola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-4 → 5-5 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Rola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Rola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Rola 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 B. Rola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Rola 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Marcora 0-15 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-1 → 2-2 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Rola 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Evgeny Karlovskiy vs [5] Viktor Troicki



ATP Pune Evgeny Karlovskiy Evgeny Karlovskiy 2 4 Viktor Troicki [5] Viktor Troicki [5] 6 6 Vincitore: V. TROICKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 V. Troicki 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df df 2-1 → 3-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Troicki 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 V. Troicki 30-0 40-0 1-4 → 1-5 E. Karlovskiy 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 V. Troicki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 E. Karlovskiy 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

ATP Cordoba 250 | Terra | $546.355 – TD Quali

Cancha Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Juan Pablo Ficovich vs [7] Filip Horansky



ATP Cordoba Juan Pablo Ficovich Juan Pablo Ficovich 6 4 6 Filip Horansky [7] Filip Horansky [7] 2 6 4 Vincitore: J. FICOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Horansky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Horansky 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-2 → 4-3 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Horansky 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 F. Horansky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 F. Horansky 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 F. Horansky 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Horansky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 3-3 F. Horansky 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 J. Pablo Ficovich 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 F. Horansky 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Pablo Ficovich 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Horansky 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Pablo Ficovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Pablo Ficovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Pablo Ficovich 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Horansky 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

2. [1] Facundo Bagnis vs [5] Federico Gaio



ATP Cordoba Facundo Bagnis [1] • Facundo Bagnis [1] 40 3 Federico Gaio [5] Federico Gaio [5] 15 4 2 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Bagnis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 2-2 → 2-3 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Cancha 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Juan Pablo Varillas vs Carlos Taberner



ATP Cordoba Juan Pablo Varillas [3] • Juan Pablo Varillas [3] 0 3 2 Carlos Taberner Carlos Taberner 0 6 4 Vincitore: C. TABERNER per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Pablo Varillas 2-4 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Pablo Varillas 15-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Taberner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 C. Taberner 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 C. Taberner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Pablo Varillas 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

2. [WC] Facundo Diaz Acosta vs [6] Pedro Martinez



ATP Cordoba Facundo Diaz Acosta Facundo Diaz Acosta 4 3 Pedro Martinez [6] Pedro Martinez [6] 6 6 Vincitore: P. MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-4 → 2-5 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 2-1 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

ATP Montpellier 250 | Indoor | e542.695 – 1° Turno Quali

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Marco Trungelliti vs [8] Enzo Couacaud



ATP Montpellier Marco Trungelliti Marco Trungelliti 3 6 Enzo Couacaud [8] Enzo Couacaud [8] 6 7 Vincitore: E. COUACAUD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 ace 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 E. Couacaud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Couacaud 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Trungelliti 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 2-3 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 E. Couacaud 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 E. Couacaud 15-0 30-0 3-3 → 3-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Couacaud 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 E. Couacaud 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Couacaud 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [WC] Hugo Gaston vs [7] Nicolas Mahut



ATP Montpellier Hugo Gaston Hugo Gaston 2 2 Nicolas Mahut [7] Nicolas Mahut [7] 6 6 Vincitore: N. MAHUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Mahut 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 H. Gaston 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 N. Mahut 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Mahut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Mahut 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 2-6 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 0-5 → 1-5 H. Gaston 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-4 → 0-5 N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 N. Mahut 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [1] Damir Dzumhur vs Quentin Halys



ATP Montpellier Damir Dzumhur [1] Damir Dzumhur [1] 6 6 Quentin Halys Quentin Halys 2 2 Vincitore: D. DZUMHUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Q. Halys 15-0 30-0 ace 5-1 → 5-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Q. Halys 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Q. Halys 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

4. [WC] Elliot Benchetrit vs [6] Lukas Lacko (non prima ore: 16:00)



ATP Montpellier Elliot Benchetrit Elliot Benchetrit 6 6 Lukas Lacko [6] Lukas Lacko [6] 3 3 Vincitore: E. BENCHETRIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 E. Benchetrit 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 L. Lacko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 E. Benchetrit 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 E. Benchetrit 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 L. Lacko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Benchetrit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Lacko 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 E. Benchetrit 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Lacko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Benchetrit 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Guillermo Garcia-Lopez vs Dustin Brown



ATP Montpellier Guillermo Garcia-Lopez [4] Guillermo Garcia-Lopez [4] 6 6 Dustin Brown Dustin Brown 3 3 Vincitore: G. GARCIA-LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Garcia-Lopez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Brown 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Brown 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 D. Brown 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Brown 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Brown 0-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 G. Garcia-Lopez 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Brown 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 G. Garcia-Lopez 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Brown 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Brown 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Brown 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [2] Emil Ruusuvuori vs Matthias Bachinger



ATP Montpellier Emil Ruusuvuori [2] Emil Ruusuvuori [2] 6 6 Matthias Bachinger Matthias Bachinger 4 4 Vincitore: E. RUUSUVUORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Bachinger 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Bachinger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Bachinger 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Bachinger 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [3] Sergiy Stakhovsky vs Alexey Vatutin



ATP Montpellier Sergiy Stakhovsky [3] Sergiy Stakhovsky [3] 6 5 6 Alexey Vatutin Alexey Vatutin 3 7 1 Vincitore: S. STAKHOVSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-1 → 6-1 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-1 → 5-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 S. Stakhovsky 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-0 → 3-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Stakhovsky 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 S. Stakhovsky 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Hiroki Moriya vs [5] Danilo Petrovic