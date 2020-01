Morto per un malore in campo giovane speranza del tennis australiano Kent Yamazaki

Il giovane tennista australiano Kent Yamazaki, una delle principali promesse del tennis aussie, ha perso la vita a causa di un malore e della successiva caduta (dove ha sbattuto la testa) sul campo dove si stava allenando in Nepal.

Il giovane si stava preparando per l’ITF junior a Kathmandu quando ha avuto un malore sul campo dove si stava allenando.

La Federazione australiana in una nota parla del giocatore: “Kent era noto per il suo sorriso contagioso e per il suo genuino amore per lo sport. Era un vero gentiluomo dentro e fuori dal campo e la sua incredibile passione ed etica gli hanno fatto guadagnare un posto in classifica e un alto livello nella sua carriera rappresentando Tennis Australia, orgogliosamente, in molti tornei nazionali”.