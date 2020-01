Open Court: Thiem in finale a Melbourne? Non sarebbe una sorpresa (di Marco Mazzoni)

Il tabellone maschile dell’Australian Open 2020 sta raccontando due storie assai diverse tra parte alta e parte bassa. Oggi Djokovic ha sconfitto un Federer non in perfette condizioni, stappando la finale n.26 in uno Slam e ottava a Melbourne, dove finora non hai mai perso all’atto decisivo, a caccia del diciassettesimo Slam in carriera. Conclusione quindi “scontata” nella parte bassa del draw, dove i due super campioni hanno sbaragliato la concorrenza rispettando il pronostico della vigilia. La vecchia guardia respinge l’assalto dei giovani e delle sorprese.

Storia ben diversa nella parte alta del tabellone, dove il n.1 Nadal è uscito ieri per mano di Dominic Thiem dopo una battaglia micidiale, quattro ore di tennis in estrema spinta e rotazione, con l’austriaco più bravo nel vincere i tiebreak e strappare i punti decisivi. A fargli compagnia in semifinale a giocarsi un posto per la prima finale di Melbourne Sasha Zverev, che partito assolutamente sotto traccia visto il periodo molto negativo che stava attraversando si è fatto strada nel torneo, ottenendo il suo miglior risultato di sempre in uno Slam. Quindi due “giovani” a giocarsi un posto in finale. Curiosa la storia recente del tedesco.

Ha affrontato una off-season tra molte polemiche in patria dopo aver saltato seccamente la Davis e lussureggiato nelle ricche esibizioni di Federer in America Latina. Si è presentato “down under” all’ATP Cup in condizioni davvero scadenti, perdendo male i suoi match, e mal celando un discreto nervosismo, tra racchette distrutte in campo e dichiarazioni piuttosto scontrose. Però qualcosa alla fine è scattato. “Ho deciso di prendere la settimana prima dell’Australian Open di petto, lavorando 6-7 in ore in campo al giorno sui fondamentali, dal servizio ai drive. Non si fa di solito prima di uno Slam, ma avevo bisogno di ritrovare le misure e la giuste sensazioni nel mio tennis. Ha funzionato, come affrontare il torneo senza alcuna aspettativa, giorno dopo giorno”. Questo il senso delle sue dichiarazioni nella quindicina di un torneo per lui assolutamente positivo, e inaspettato. Visto il suo 2019, sorpassato nettamente nella considerazione generale da Tsitsipas e Medvedev, zitto zitto Sasha è salito di condizione e non ha perso un set fino alla sfida vs. Wawrinka, dove è stato bravo a rimontare lo svantaggio trovando un grandissimo ritmo col servizio e una ragnatela di colpi arrotati a muovere uno Stan troppo stanco. Bravo Zverev, la vera sorpresa del torneo, perché onestamente ritrovarsi Thiem in semifinale agli Australian Open non possiamo considerarla una vera sorpresa.

Forse anche Dominic partiva un filo dietro nei pronostici rispetto a Medvedev e Tsitsipas, pensando che forse il tosto austriaco volesse cercare di raggiungere il picco della forma a maggio, per cercare di vincere finalmente il primo titolo a Roland Garros dopo due finali perse vs. “El Rey” Nadal. Forse lo pensava anche lui, ma la forma è arrivata, troppo impetuosa per non metterlo davvero in gara per il titolo. Già, per il titolo.

Se andiamo a vedere i numeri di Thiem nel 2019 contro i Big3, avremo una discreta sorpresa: il suo bilancio nella stagione combinato vs. Rafa, Roger e Novak recita un 6-2 a suo favore. Tre successi su tre match vs. Federer, 2-1 a suo favore contro Djokovic, 1 pari con Nadal prima del successo di ieri, che aggiorna dal 2019 la cifra a 7-2. Numeri molto importanti, che certificano la forza di Dominic e come il ritrovarlo in una semifinale Slam non è per niente una sorpresa. Nemmeno sul cemento, visto che proprio nel 2019 ha sconfitto Roger due volte su due, e Djokovic nell’unico incontro disputato sul rapido (ATP Finals).

Gli head to head tra Thiem e Zverev dicono 6-2 per l’austriaco, con l’unico incontro della scorsa stagione vinto da Thiem al Masters di Londra. Dominic pare favorito, ma dovrà stare molto attento ad alcuni fattori. Intanto sarà da valutare la sua condizione atletica, dopo l’enorme fatica (anche mentale) del successo su Nadal. Il suo tennis grazie al lavoro con Massu si sta evolvendo – troppo lentamente a mio avviso – verso un gioco meno muscolare e con qualche soluzione più in anticipo, soprattutto grazie a quella frustata di rovescio lungo linea che è stata decisiva a sconfiggere ieri il n.1 del ranking. Il servizio gli regala più punti, ma il suo tennis resta ancora basato sulla strapotenza fisica nella spinta, che può produrre solo al massimo della forma e resistenza.

Inoltre Zverev può essere un rivale pericoloso per due motivi. Ha dimostrato contro Wawrinka di esser capace di prendere un ritmo micidiale con la prima di servizio, vincere i suoi turni di battuta con discreto agio e quindi affrontare quelli di risposta in modo aggressivo, mettendo enorme pressione sul rivale. Da non sottovalutare poi l’aspetto mentale assai positivo con cui il tedesco sta disputando l’intero torneo: niente da perdere, tutto da guadagnare. Nelle sue parole e nel suo sguardo traspare una serenità che aveva smarrito da mesi, per colpa di problemi personali (rottura con il vecchio manager e strascichi legali pesantissimi; rottura con la fidanzata e nuovo rapporto da poco avviato, che adesso pare averlo rasserenato) e tecnici (troppo teso in campo, una situazione che lo rende passivo e troppo difensivo nello scambio, preda dei molti colpitori di ritmo).

Ci aspetta domani mattina una semifinale molto interessante, per eleggere lo sfidante di Djokovic in finale. Novak non ha mai perso una finale a Melbourne, e domenica sarà in ogni caso il vero favorito. Tuttavia la sensazione è che il serbo farà un discreto tifo per Sasha, visto quanto il tennis di Thiem ha dimostrato di poterlo impensierire. Di sicuro un altro giovane arriverà in una finale Slam, dopo Medvedev a US Open 2019. Il treno del ricambio generazionale pare ormai innescato in modo irreversibile, e per detta di Djokovic oggi, dopo il successo su Federer “avere nuovi campioni giovani negli Slam è un arricchimento per il nostro sport. Io di sicuro farò del mio meglio per ritardare i loro successi”.

Marco Mazzoni