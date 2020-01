Australian Open: Nick Kyrgios non riesce a fermare Rafael Nadal. Lo spagnolo vola ai quarti di finale

Non ce l’ha fatta Nick Kyrgios a fermare la corsa del numero uno al mondo Rafael Nadal agli Australian Open. Negli ottavi di finale l’idolo di casa, tra gli avversari più invisi allo spagnolo, le ha provate davvero tutte – sprecando però anche dell occasioni – ma alla fine ha dovuto arrendersi all’attuale n.1 del mondo sul punteggio di 6-3 3-6 7-6 (8/6) 7-6 (7/4), ovvero con un risultato fotocopia dell’ultimo precedente tra i due, lo scorso anno a Wimbledon.

Sceso in campo nel riscaldamento con la maglia di Kobe Bryant, l’australiano dopo aver tolto al mancino di Manacor il primo set di tutto il torneo, si è poi giocato il tutto per tutto nel tie-break del terzo parziale. Anche in quest’occasione però qualche errore di troppo ha aperto la strada a Nadal, il quale ha poi chiuso la contesa nel set successivo, ancora al tie-break da grande campione.

Il maiorchino affronterà nel prossimo turno – in una ripetizione dell’ultima finale del Roland Garros – l’austriaco Dominic Thiem (5), impostosi con un piuttosto netto 6-2 6-4 6-4 sul francese Gaël Monfils (10).

La partita punto per punto