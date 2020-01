Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 8

Australian Open – Grand Slam | Ottavi di Finale

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(16) E. Mertens vs (4) S. Halep



GS Australian Open E. Mertens [16] E. Mertens [16] 0 2 S. Halep [4] • S. Halep [4] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Halep 2-3 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 E. Mertens 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(10) G. Monfils vs (5) D. Thiem (Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))



Il match deve ancora iniziare

G. Muguruza vs (9) K. Bertens



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(1) R. Nadalvs (23) N. Kyrgios

A. Bublik / M. Kukushkin vs (WC) J. Duckworth / (WC) M. Polmans



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open P. Cash / M. Woodforde P. Cash / M. Woodforde 15 4 1 T. Muster / M. Wilander • T. Muster / M. Wilander 0 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Muster / M. Wilander 0-15 1-1 P. Cash / M. Woodforde 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Muster / M. Wilander 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 T. Muster / M. Wilander 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-15 4-1 P. Cash / M. Woodforde 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 T. Muster / M. Wilander 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 P. Cash / M. Woodforde 15-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Muster / M. Wilander 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Cash / M. Woodforde 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

P. Cash/ M. Woodfordevs T. Muster/ M. Wilander

S. Bolelli / B. Paire vs H. Kontinen / J. Struff (Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))



Il match deve ancora iniziare

(4) D. Medvedev vs (15) S. Wawrinka (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



Il match deve ancora iniziare

(17) A. Kerber vs (30) A. Pavlyuchenkova (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



Il match deve ancora iniziare

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Haas / M. Philippoussis vs H. Leconte / T. Woodbridge



GS Australian Open T. Haas / M. Philippoussis T. Haas / M. Philippoussis 1 3 H. Leconte / T. Woodbridge • H. Leconte / T. Woodbridge 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Leconte / T. Woodbridge 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 3-3 H. Leconte / T. Woodbridge 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 T. Haas / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 H. Leconte / T. Woodbridge 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Leconte / T. Woodbridge 15-0 30-0 df 30-15 40-15 2-0 → 2-1 H. Leconte / T. Woodbridge 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 T. Haas / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(28) A. Kontaveit vs I. Swiatek (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



Il match deve ancora iniziare

(13) B. Bryan / (13) M. Bryan vs (4) I. Dodig / (4) F. Polasek



Il match deve ancora iniziare

C. Gauff / C. McNally vs (10) S. Aoyama / (10) E. Shibahara



Il match deve ancora iniziare

(17) A. Rublev vs (7) A. Zverev (Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open R. Ram / J. Salisbury [11] R. Ram / J. Salisbury [11] 15 5 M. Granollers / H. Zeballos [6] • M. Granollers / H. Zeballos [6] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 5-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(11) R. Ram/ (11) J. Salisburyvs (6) M. Granollers/ (6) H. Zeballos

(4) B. Krejcikova / (4) K. Siniakova vs (16) S. Kenin / (16) B. Mattek-Sands (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



Il match deve ancora iniziare

(7) H. Chan / (7) L. Chan vs M. Doi / M. Niculescu



Il match deve ancora iniziare

(15) V. Kuzmova / (15) A. Sasnovich vs (2) T. Babos / (2) K. Mladenovic



Il match deve ancora iniziare

(4) H. Chan / (4) M. Venus vs I. Swiatek / L. Kubot



Il match deve ancora iniziare

(WC) A. Sharma / (WC) J. Smith vs (7) S. Stosur / (7) J. Rojer (Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open N. Bradtke / M. Fernandez N. Bradtke / M. Fernandez 30 4 0 I. Majoli / R. Stubbs • I. Majoli / R. Stubbs 15 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Majoli / R. Stubbs 0-15 15-15 15-30 0-2 N. Bradtke / M. Fernandez 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 I. Majoli / R. Stubbs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 I. Majoli / R. Stubbs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 15-0 30-0 40-0 0-15 15-15 15-30 4-2 N. Bradtke / M. Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 I. Majoli / R. Stubbs 30-40 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 N. Bradtke / M. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 I. Majoli / R. Stubbs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Bradtke / M. Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Majoli / R. Stubbs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

N. Bradtke/ M. Fernandezvs I. Majoli/ R. Stubbs

L. Arruabarrena / O. Jabeur vs J. Brady / C. Dolehide (Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))



Il match deve ancora iniziare

(13) V. Kudermetova / (13) A. Riske vs (3) E. Mertens / (3) A. Sabalenka (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



Il match deve ancora iniziare

S. Zheng / J. Vliegen vs (8) S. Hsieh / (8) N. Skupski



Il match deve ancora iniziare

(16) A. Krajicek / (16) F. Skugor vs S. Gonzalez / K. Skupski



Il match deve ancora iniziare