Italiane nel World Tour: I risultati del 26 Gennaio

Qualificazioni

W15 Cairo – 1st Round, 2nd Round

Beatrice Stagno vs Malak Walaa mohamed 6-4 6-2

Eva Martinez regalado vs Vittoria Avvantaggiati 6-3 6-2

W15 Monastir – 1st Round

Vanessa Sabatini vs [15] Nina Alibalic 0-6 0-6

[5] Carla Touly vs Martina Peretti 6-1 6-2

Nicole Teodosescu vs [9] Doroteja Joksovic 6-2 6-1

[3] Federica Rossi vs Elisabeth Chantraine 6-1 6-1

Giulia Barberini vs [13] Karolina Vlckova 3-6 1-6

Pervinca Curci vs [16] Rania Azziz 1-6 4-6

Barbara Dessolisvs Semra Aksu[2] Diana Demidovavs Giuliana BestettiBillur Gonlusenvs Anita BertoloniFrancesca Rumivs [12] Simona OgescuMartina Biagiantivs Greta Medeghini

W15 Cancun – 1st Round

Gala Arangio vs Brooke Thompson ore 15:00

W15 Manacor – 1st Round

[2] Sara Gambogi vs Tamara Barad itzhaki 6-1 6-3

Esther Lopez alcaraz vs Sofia Neri 6-2 6-2