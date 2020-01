ITF Junior: vittorie di Darderi nel J1 in Ecuador, di Malgaroli nel J1 in Ucraina e di Pedone – Martinelli nel J2 in Tunisia

Settimana di tennis giovanile caratterizzata della prima prova del Grande Slam dell’anno che stiamo seguendo con aggiornamenti quotidiani e nel quali abbiamo portato al secondo turno del singolare maschile Flavio Cobolli, Lorenzo Rottoli, Matteo Gigante e Luca Nardi. Eliminati al primo turno Samuel Vincent Ruggeri, Francesco Maestrelli, Biagio Gramaticopolo e Fausto Tabacco, gli ultimi due molto bravi comunque a superare le qualificazioni. Nel singolare femminile abbiamo ancora in gara Melania Delai, che ha superato il primo turno. Eliminata invece Lisa Pigato, dopo aver superato le qualificazioni, impresa non riuscita a Sofia Rocchetti e Matilde Mariani.

Nella settimana si sono anche giocati altri tornei in giro per il mondo e i nostri portacolori di secondo piano hanno ottenuto ottimi risultati, centrando due vittorie in singolare in tornei J1 e una in doppio in un J2.

In Ecuador, torneo J1 ha vinto Luciano Darderi che è anche arrivato in semifinale nel doppio, giocato assieme all’argentino Barrena. Nel femminile dello stesso torneo quarti di finale per Matilde Paoletti, terzo turno per Beatrice Ricci e secondo turno per Asia Serafini. Semifinale in doppio per Paoletti-Ricci.

Nell’altro J1 della settimana, disputato in Ucraina, vittoria per Leonardo Malgaroli. Nello stesso torneo secondo turno per Alberto Orso.

Ottimi risultati anche dalla Tunisia, dove si è disputato un torneo J2 con al via tante giovanissime italiane, quasi tutte del 2004 e 2005, che partendo dalle qualificazioni, hanno vinto molte partite. Soddisfazioni soprattutto nel femminile, dove, nel singolare, è arrivata ai quarti di finale Anna Paradisi (2005), proveniente dalle qualificazioni. Dopo aver superato le qualificazioni si sono fermate al secondo turno Giorgia Pedone e al primo Denise Valente e Greta Schieroni. Nel doppio vittoria finale per la coppia italiana Pedone-Martinelli. Nel singolare maschile invece nessuno dei più giovani italiani ha superato le qualificazioni e nel tabellone principale, l’unico ammesso di diritto, Giorgio Tabacco, è stato eliminato al primo turno.

Infine a Praga, torneo J4, quarti di finale per Gabriele Datei e secondo turno per Gabriele Piraino.

Paolo Angella