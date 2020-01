Australian Open: Roger Federer perde un set ma è ai quarti di finale (Video)

Le tossine della maratona di venerdì contro Millman sono sembrate troppo pesanti da smaltire per Roger Federer solo per la durata di un set. A partire dalla seconda frazione, Roger si è però scrollato il veleno della fatica di dosso ed è andato a conquistarsi un pass per i quarti di finale degli Australian Open superando Marton Fucsovics (67) 4-6 6-1 6-2 6-4.

L’avvio di partita tra l’elvetico e l’ungherese ha messo non pochi dubbi ai fan dell’ex n.1 del mondo, apparso fiacco e poco deciso, sopraffatto da un break dell’avversario nel settimo gioco. In avvio della seconda frazione Roger ha però dato una svolta all’incontro, lasciando poi solo le briciole a Fucsovics, quasi mai capace di tenere testa all’ex numero uno al mondo che ha rubato il servizio al 27enne già in entrata dei tre set vinti.

Nei quarti di finale Federer sfiderà il soprendente Tennys Sandgren (100), per la prima volta in carriera a questo stadio della competizione. Lo statunitense è stato in grado di eliminare in quattro set il nostro Fabio Fognini (12), 7-6 (7/5) 7-5 6-7 (2/7) 6-4.

La partita punto per punto