Australian Open: Camila Giorgi si ferma al terzo turno battuta dalla Kerber (con il video della partita)

Niente da fare per Camila Giorgi uscita di scena questa notte al terzo turno degli Australian Open.

L’azzurro si è arresa all’ex n.1 del mondo Angelique Kerber con il risultato di 62 67 (4) 63 dopo 2 ore e 8 minuti di partita.

Ha fatto tutto Camila, nel bene e nel male, commettendo nel match ben 65 errori gratuiti ma ha messo a segno ben 49 vincenti.

La Kerber, invece, 15 vincenti e 16 errori non forzati.

Camila dopo aver giocato un pessimo primo set perso per 2 a 6 dopo aver commesso tanti errori gratuiti, nel secondo parziale si andava al tiebreak senza che le due giocatrici concedessero nulla alla battuta.

Nel tiebreak l’azzurra dal 4 pari e dopo essere stata sotto per 2 a 3 e servizio per l’avversaria, piazzava un parziale di tre punti consecutivi vincendo la frazione per 7 punti a 4.

Nel terzo set Camila mancava tre palle break sull’1 pari e poi nel gioco successivo cedeva il servizio ai vantaggi, dal 40-15, con la Kerber che si portava sul 4 a 1.

Nel settimo gioco controbreak dell’azzurra che andava a servire sul 3 a 4.

Da quel momento però la n.2 d’Italia subiva un parziale di 8 punti a 3, uscendo in questo modo di scena dal torneo per 6 a 3.

La partita punto per punto