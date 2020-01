Australian Open: il programma completo di Sabato 25 Gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(30) A. Pavlyuchenkova vs (2) Ka. Pliskova

Y. Putintseva vs (4) S. Halep (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(1) R. Nadal vs (27) P. Carreno Busta

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(5) E. Svitolina vs G. Muguruza

(4) D. Medvedev vs A. Popyrin

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Giorgi vs (17) A. Kerber

(6) B. Bencic vs (28) A. Kontaveit

(29) T. Fritz vs (5) D. Thiem (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

F. Verdasco vs (7) A. Zverev

Z. Diyas vs (9) K. Bertens

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Bahrami / F. Santoro vs W. Ferreira / G. Ivanisevic

(10) G. Monfils vs (Q) E. Gulbis (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(16) E. Mertens vs C. Bellis

(23) N. Kyrgios vs (16) K. Khachanov (Ora italiana: 08:50 (locale: 18:50))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) J. Duckworth / (WC) M. Polmans vs (5) W. Koolhof / (5) N. Mektic

(19) D. Vekic vs I. Swiatek (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(11) D. Goffin vs (17) A. Rublev

I. Swiatek / L. Kubot vs (WC) E. Perez / (WC) L. Saville

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Jurak / N. Stojanovic vs (WC) M. Inglis / (WC) K. McPhee

A. Barty / J. Goerges vs (2) T. Babos / (2) K. Mladenovic

S. Johnson / S. Querrey vs (14) J. Murray / (14) N. Skupski (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

D. Hantuchova / M. Navratilova vs J. Dokic / D. Safina

(19) J. Isner vs (15) S. Wawrinka (Ora italiana: 07:30 (locale: 17:30))

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(13) Z. Bai vs M. Guth

D. Blanch vs (14) H. Li

M. Westphal vs (12) K. Ozolins

L. Nardi vs D. Javia

(WC) X. Wang vs (3) S. Mitsui

D. Vidmanova vs D. Semenistaja

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Bublik / M. Kukushkin vs (WC) J. Nam / (WC) M. Song

(1) S. Hsieh / (1) B. Strycova vs L. Davis / V. Golubic (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

H. Kontinen / J. Struff vs (15) M. Gonzalez / (15) F. Martin

D. Krawczyk / J. Pegula vs (16) S. Kenin / (16) B. Mattek-Sands (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

A. Muhammad / S. Santamaria vs (6) G. Dabrowski / (6) J. Ostapenko

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Garcia Perez / S. Sorribes Tormo vs J. Brady / C. Dolehide

L. Arruabarrena / O. Jabeur vs B. Pera / R. Voracova (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(8) K. Peschke / (8) D. Schuurs vs C. Gauff / C. McNally (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

(11) R. Ram / (11) J. Salisbury vs T. Sandgren / J. Withrow (Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

V. Williams / J. Cabal vs S. Zheng / J. Vliegen

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) J. Von Der Schulenburg vs L. Rottoli

C. Mohr vs (Q) S. Imamura

Z. Falkner vs D. Back

(6) L. Riedi vs S. Pel

S. Broadus vs A. Droguet

F. Maestrelli vs M. Krumich

Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(SE) M. Gigante vs E. Philippov

(Q) F. Tabacco vs T. Legout

A. Fery vs (Q) B. Gramaticopolo

(12) A. Mintegi Del Olmo vs G. Grant

F. Gill vs E. Agafonov

(8) P. Kudermetova vs (Q) L. Pigato

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) T. Preston vs L. Noskova

(Q) T. Smith vs (15) P. Nugroho

(WC) T. Gibson vs (Q) A. Ruzic

A. Poulos vs (10) M. Collard

(WC) E. Matsuda vs (Q) A. Stevens

A. Vecic vs J. Bui

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

H. Carter / L. Stefani vs X. Han / L. Zhu

S. Gonzalez / K. Skupski vs (2) L. Kubot / (2) M. Melo (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

S. Bolelli / B. Paire vs S. Gille / J. Vliegen

N. Kichenok / R. Bopanna vs (2) S. Zhang / (2) N. Mahut (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

A. Klepac / E. Roger-Vasselin vs K. Flipkens / J. Melzer

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(10) D. Svrcina vs (WC) T. Sach

G. Mpetshi Perricard vs (WC) E. Winter

(WC) D. Pham vs A. Hoogmartens

(16) T. Atmane vs (WC) P. Sekulic

(1) E. Jacquemot vs E. Andreeva

(WC) F. Tian vs (6) M. Bondarenko

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Shnaider vs (3) K. Bartone

(4) B. Krejcikova / (4) K. Siniakova vs K. Flipkens / T. Townsend

N. Melichar / B. Soares vs A. Rosolska / A. Mies

(13) V. Kudermetova / (13) A. Riske vs A. Kontaveit / M. Minella

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) C. Hanzlik vs (8) K. Montsi

M. Doi / M. Niculescu vs N. Hibino / M. Ninomiya

(6) L. Chan / (6) I. Dodig vs (WC) A. Rodionova / (WC) A. Harris

P. Cuevas / G. Pella vs (6) M. Granollers / (6) H. Zeballos (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

(4) H. Chan / (4) M. Venus vs Y. Duan / M. Demoliner