Open Court: Gulbis, sussulto australiano del tennista più bohémien della nostra epoca (di Marco Mazzoni)

In una giornata in cui tutti i big hanno passato indenni il secondo turno, spiccano le maratone di Thiem, costretto agli straordinari da un impeto di classe di Alex Bolt (che talento, purtroppo al momento inespresso) e di Khachanov, capace di superare l’emergente svedese Ymer solo al super tiebreak decisivo. Cade Kevin Anderson, avanti di due set ma rimontato da Fritz, fisiologico crollo per il finalista di Wimbledon e US Open dopo la lunga assenza per infortunio.

Tra i vari temi di giornata, merita un piccolo focus il ritorno a buon livello del lettone Ernests Gulbis. Ex top 10, dotato di un talento tecnico assoluto ma anche di un approccio al professionismo decisamente bohémien, Gulbis ha inanellato una serie infinita di errori tecnici (tra cui un nuovo e totalmente inefficiente movimento del dritto) e di gestione della propria carriera che l’hanno fatto sprofondare ai margini, crollato addirittura al n.256 del ranking all’inizio degli Australian Open. Nel 2019 ha vinto la miseria di 6 partite perdendone 17, incluse sconfitte nette contro sconosciuti come il turco Altug Celikbilek sull’erba di Antalya o lo svedese Lucas Renard nel primo turno di qualificazioni a Stoccolma (n.1560 del ranking!).

A 31 anni Gulbis pareva ormai un ex giocatore, ma lui c’ha creduto. È arrivato “down under” nell’indifferenza generale, ha superato le qualificazioni e si presentato nel main draw senza niente da perdere ma supportato da una condizione fisica accettabile (per non dire buona, visto il suo ultimo periodo…) e pure un’apertura del dritto assai più corta, snella ed ortodossa, archiviando quel movimento inguardabile e totalmente inefficiente che aveva contribuito ad affossarlo. All’esordio ha dato una piccola lezione al talentuoso Felix Auger Aliassime, sconfitto grazie ad un tennis stranamente (per lui) razionale ed efficace. Il giovane canadese ha peccato di inesperienza, giocando male i momenti importanti, ma anche insistendo troppo sul rovescio di Gulbis, notoriamente colpo più forte e continuo insieme al servizio. Grazie ad una buona efficacia della prima e pochi errori col dritto, Ernests ha passato il primo turno, con pieno merito, e oggi ha superato in tre set Bedene, regalandosi un bel terzo turno contro Gael Monfils. Un match che promette spettacolo se Gulbis continuerà a giocare con questo focus e buona efficienza fisica.

La storia del lettone meriterebbe un approfondimento a parte, tanto è ricca di episodi bizzarri ed aneddoti incredibili. Figlio di un ricchissimo magnate del gas nel suo paese di una attrice con velleità hollywoodiane, è cresciuto in un contesto agiato e di classe, potendo approdare a grandi strutture per la sua maturazione tecnica(come quella di Bresnik a Vienna, per esempio). Ricordo perfettamente il giorno in cui l’ho scoperto, per caso, grazie ad uno streaming di pessima qualità in un Challenger tedesco. Non avevo idea di chi fosse ‘sto Gulbis, ma il nome quasi fiabesco mi attirò. Era ancora un acerbo teenager, ma quella combinazione di servizio e accelerazione secca di rovescio mi rapì. Tanto che quando sbarcò a Montecatini in Davis nel 2008, ghiotta fu l’occasione per vederlo dal vivo. Impressionante come fece vedere i sorci verdi ai nostri azzurri, anche se non amava affatto il campo in terra molto lento preparato nell’umido settembre italiano.

In quell’occasione ebbi la fortuna di scambiarci due parole, non era nessuno ancora ma non si vergognava a parlare di “futuro da Top10”. Molti lo considerarono uno sbruffone, e per l’atteggiamento lo era assolutamente, ma a quella classifica di n.10 c’è arrivato per davvero, anche se per troppo poco tempo, dopo aver raggiunto la semifinale a Roland Garros 2014, suo highlight in carriera. A Roma si prese il lusso di sconfiggere Federer e pure battibeccare con il mitico Gianni Clerici in sala stampa, rispondendo a tono ad una domanda puntigliosa del nostro amato scriba sull’essere cresciuto in un contesto agiato. La leggenda narra che suo padre, quando si recava sporadicamente a vederlo in torneo, arrivasse in elicottero e prenotasse l’intero piano dell’hotel in cui alloggiava, per non aver vicini potenzialmente scomodi… Aneddoto che non so quanto sia vero, ma ben spiega il contesto in cui Ernests è vissuto per anni.

Ha cambiato mille coach, ha litigato in campo e fuori con colleghi e allenatori. Ha pure passato qualche brutto momento in Svezia quando fu pizzicato con alcune prostitute (c’è grande libertà sessuale ma la prostituzione è illegale) senza averne “bisogno” visto il suo notevolissimo appeal sulle ragazze, attratte in modo magnetico da quel “bello, ricco e impossibile”. Ha raccontato tra il serio e il faceto di aver buttato via un sacco di soldi nei casinò, insieme a chissà quante altre storie vere o inventate, ma perfette a raccontare un Bad boy vero, uno che banale non è mai stato e mai lo sarà.

In mezzo a questo vortice di 31 anni vissuti pericolosamente, Gulbis ha avuto anche la forza di riprovarci, di provare forse a se stesso più che agli altri di voler essere ancora un giocatore. Perché di lui in passato si è scritto tanto, ma forse troppo poco per sottolinearne la classe immensa per il tennis. Pochi altri suoi coetanei possono vantare una prima di servizio così mortale ed un rovescio altrettanto fluido e vincente. Troppo pochi i risultati ottenuti in rapporto alle sue doti tecniche. Probabilmente è tardi per una vera ultima chance, e questa di Melbourne resterà una delle sue fiammate d’autore. Storia di un artista con racchetta che ha fatto di tutto per non diventare una leggenda.

Marco Mazzoni

@marcomazz