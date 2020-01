Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4

Australian Open Grand Slam | 000 | 2° Turno

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Muguruza vs A. Tomljanovic



Il match deve ancora iniziare

L. Siegemund vs (2) K. Pliskova



Il match deve ancora iniziare

E. Gerasimov vs (7) A. Zverev (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(Q) H. Dart vs (4) S. Halep



Il match deve ancora iniziare

(1) R. Nadal vs F. Delbonis



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(6) B. Bencic vs J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

(4) D. Medvedev vs (Q) P. Martinez



Il match deve ancora iniziare

(WC) P. Hon vs (17) A. Kerber



Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

A. Seppi vs (15) S. Wawrinka



Il match deve ancora iniziare

(5) E. Svitolina vs L. Davis



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(19) D. Vekicvs A. Cornet

(WC) J. Moore / (WC) A. Sharma vs A. Barty / J. Goerges



Il match deve ancora iniziare

(WC) A. Bolt vs (5) D. Thiem



Il match deve ancora iniziare

(23) N. Kyrgios vs G. Simon (Ora italiana: 08:45 (locale: 18:45))



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

C. Bellisvs (20) K. Muchova

(10) G. Monfils vs I. Karlovic



Il match deve ancora iniziare

(29) T. Fritz vs K. Anderson (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))



Il match deve ancora iniziare

D. Jakupovic / R. Olaru vs (2) T. Babos / (2) K. Mladenovic



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Z. Diyas vs A. Blinkova



Il match deve ancora iniziare

(WC) L. Hewitt / (WC) J. Thompson vs (WC) J. Nam / (WC) M. Song (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



Il match deve ancora iniziare

J. Munar vs A. Popyrin



Il match deve ancora iniziare

M. Ymer vs (16) K. Khachanov (Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

S. Arends/ R. Berankisvs (12) J. Melzer/ (12) E. Roger-Vasselin

M. Demoliner / M. Middelkoop vs T. Sandgren / J. Withrow



Il match deve ancora iniziare

(WC) J. Duckworth / (WC) M. Polmans vs (WC) A. Harris / (WC) C. O’Connell



Il match deve ancora iniziare

(WC) Y. Lee / (WC) F. Wu vs (16) S. Kenin / (16) B. Mattek-Sands



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(10) M. Pavic / (10) B. Soares vs L. Bambridge / B. McLachlan



Il match deve ancora iniziare

S. Sorribes Tormo vs (28) A. Kontaveit



Il match deve ancora iniziare

(12) E. Perez / (12) S. Stosur vs L. Arruabarrena / O. Jabeur



Il match deve ancora iniziare

(Q) P. Gojowczyk vs (27) P. Carreno Busta



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Johnson / S. Querrey vs (A) C. Hsieh / (A) Y. Lu



Il match deve ancora iniziare

(WC) A. Rodionova vs (9) K. Bertens



Il match deve ancora iniziare

(11) D. Goffin vs P. Herbert



Il match deve ancora iniziare

G. Garcia Perez / S. Sorribes Tormo vs M. Adamczak / K. Srebotnik



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

G. Minnen/ A. Van Uytvanckvs (10) S. Aoyama/ (10) E. Shibahara

(9) Y. Duan / (9) S. Zheng vs H. Carter / L. Stefani



Il match deve ancora iniziare

N. Cacic / D. Lajovic vs (15) M. Gonzalez / (15) F. Martin



Il match deve ancora iniziare

(1) S. Hsieh / (1) B. Strycova vs M. Bouzkova / T. Zidansek



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(11) R. Ram / (11) J. Salisbury vs M. Fucsovics / C. Norrie



Il match deve ancora iniziare

(13) V. Kudermetova / (13) A. Riske vs S. Peng / S. Zhang



Il match deve ancora iniziare

K. Muchova / J. Teichmann vs C. Gauff / C. McNally



Il match deve ancora iniziare

C. Bellis / M. Vondrousova vs (3) E. Mertens / (3) A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

J. Chardy/ R. Lindstedtvs P. Cuevas/ G. Pella

(30) A. Pavlyuchenkova vs T. Townsend



Il match deve ancora iniziare

G. Duran / D. Schwartzman vs (2) L. Kubot / (2) M. Melo



Il match deve ancora iniziare

K. Flipkens / T. Townsend vs T. Maria / A. Sevastova



Il match deve ancora iniziare

D. Jurak / N. Stojanovic vs K. Bondarenko / A. Krunic



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

X. Han/ L. Zhuvs N. Kichenok/ S. Mirza

(26) N. Basilashvili vs F. Verdasco



Il match deve ancora iniziare

S. Kwon / J. Millman vs S. Gonzalez / K. Skupski



Il match deve ancora iniziare

A. Blinkova / Y. Wang vs A. Kontaveit / M. Minella



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

E. Alexandrova/ I. Baravs K. Christian/ A. Guarachi

I. Swiatek vs C. Suárez Navarro



Il match deve ancora iniziare

H. Hurkacz / V. Pospisil vs (14) J. Murray / (14) N. Skupski



Il match deve ancora iniziare

(4) B. Krejcikova / (4) K. Siniakova vs A. Friedsam / L. Siegemund



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Barrere / A. Mannarino vs U. Humbert / F. Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

N. Hibino / M. Ninomiya vs (11) L. Hradecka / (11) A. Klepac



Il match deve ancora iniziare

A. Cornet / F. Ferro vs Z. Diyas / E. Rybakina



Il match deve ancora iniziare

(26) D. Collins vs Y. Putintseva



Il match deve ancora iniziare

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Bedene vs (Q) E. Gulbis



Il match deve ancora iniziare

Y. Sugita vs (17) A. Rublev



Il match deve ancora iniziare

S. Kuznetsova vs C. Giorgi



Il match deve ancora iniziare

(8) K. Peschke / (8) D. Schuurs vs F. Stollar / D. Yastremska



Il match deve ancora iniziare

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Krawczyk / J. Pegula vs I. Begu / K. Pliskova



Il match deve ancora iniziare

(16) E. Mertens vs H. Watson



Il match deve ancora iniziare

M. Sakkari / A. Tomljanovic vs (6) G. Dabrowski / (6) J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

(19) J. Isner vs (Q) A. Tabilo



Il match deve ancora iniziare