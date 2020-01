Australian Open, Benoit Paire: “Sostenitori croati scorretti, gli organizzatori pensano solo ai big. Ora me ne vado in vacanza, niente racchetta e drink a bordo piscina”

Benoit Paire ne ha per tutti. Il talento francese oggi ha perso il suo match di secondo turno agli Australian Open, sconfitto al super tiebreak decisivo da Marin Cilic (finalista 2018 a Melbourne), sbottando a fine partita contro i sostenitori del croato e gli organizzatori del torneo. È la terza sconfitta in stagione per Paire, tutti incontri decisi al tiebreak finale. Forse anche per l’amarezza di partite perse d’un soffio (inclusa la finale ad Auckland), la sua frustrazione è arrivata al limite, tanto da portarlo a dichiarazioni secche e scocciate.

Ecco alcuni dei concetti espressi da Benoit, con la sua consueta schiettezza e un pizzico di ironia. “È bello quando si crea un’atmosfera calda grazie al pubblico, quando partecipa, ma non in questo modo, diventando scorretto con un giocatore. Ammetto di essere uno che a volte drammatizza le cose, ma stavolta no, così non va affatto bene. Per tutta la partita sono stato disturbato dai tifosi croati, un gruppetto numeroso. Non riuscivo a trovare la concentrazione tra prima e seconda di servizio, urlavano, dicevano cose solo per infastidirmi, volte anche nello scambio. Non so perché alcuni di quel gruppo erano con le calotte da pallanuoto (uno degli sport più popolari in Croazia, ndr), forse sarà per quello che non sentivano gli avvertimenti dal giudice di sedia… è meglio che la prossima volta restino in piscina invece che venire a disturbare”.

Rincara la dose anche contro gli organizzatori, che a suo dire “proteggono solo i giocatori di vertice, che hanno sempre il giorno di riposo e giocano in grandi campi al coperto. È bello avere un torneo con campi coperti, ma c’è disparità di trattamento, troppa differenza. Ho finito di giocare la mia partita ieri dopo 3 ore e 30 minuti di match, e mi rimettono subito in campo il giorno dopo senza poter riposare, e nemmeno nella sessione serale. Ok, proteggiamo i migliori per il miglior spettacolo, ma allora dovrebbero avere un occhio di riguardo anche per chi ha giocato molto la settimana precedente, visto che ho fatto la finale ad Auckland. Sono il n.19 al mondo, credo di meritare più rispetto. Quella con Marin era una partita importante. ”.

Paire sente il bisogno di staccare, concedendosi una bella vacanza: “Ho un amico che andrà nelle Filippine, forse mi unirò a lui per una settimana. Mi rilasso, vado in spiaggia o in piscina, mi bevo qualche cocktail. Questo è quello che mi piace fare quando stacco. Adesso ho bisogno di mettere giù la mia racchetta perché è stata con me per settimane ogni giorno, ogni giorno … Non la voglio più vedere per un po’!”.

Marco Mazzoni