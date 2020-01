Australian Open: Eliminati all’esordio Cecchinato, Sonego, Cocciaretto e Paolini (Video)

Fuori all’esordio Jasmine Paolini, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Elisabetta Cocciaretto all’Australian Open.

Jasmine Paolini ha ceduto per 75 64 alla russa Anna Blinkova perdendo il servizio decisivo sul 5 a 6 del primo set e sul 4 a 5 nella seconda frazione.

Court 14 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

5INC J. Paolini vs A. Blinkova (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))



Elisabetta Cocciaretto ha giocato un discreto primo set contro la Kerber perso per 2 a 6, poi ha avuto dei seri problemi di spostamento per colpa di un problema alla coscia destra evidenziato già nel primo set.

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

2INC (Q) E. Cocciaretto vs (17) A. Kerber



Fuori Lorenzo Sonego, numero 53 Atp, l’azzurro pur giocando piuttosto bene dopo un inizio un po’ problematico, ha ceduto per 62 76(3) 76(1), in poco meno di due ore ed un quarto di partita, all’idolo di casa, l’australiano Nick Kyrgios, numero 26 del ranking mondiale e 23esima testa di serie.

Oggi Nick era in gran forma ed è stato sempre preciso e puntuale nei momenti decisivi della partita.

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

5inc (23) N. Kyrgios vs L. Sonego (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))



Infine niente da fare nemmeno per Marco Cecchinato eliminato per mano di Alexander Zverev con il risultato di 64 76 (4) 63.

Da segnalare che Cecchinato nel secondo set è stato avanti per 5 a 3 ma ha subito la rimonta dell’avversario che poi ha vinto al tiebreak per 7 punti a 4.

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

2INC M. Cecchinato vs (7) A. Zverev