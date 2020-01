Italiane nel World Tour: I risultati del 20 Gennaio

Qualificazioni

[5] Vickie Trockervs [8] Federica Sacco

W15 Monastir – 2nd Round

[6] Ferdaous Bahri vs [12] Pervinca Curci 6-2 7-5

[7] Darya Shauha vs [9] Nicole Teodosescu 6-3 6-7 5-10

W25 Vero Beach – 1st Round

[3] Jessica Pieri vs Meiling Wang ore 17:00

Tatiana Pieri vs [15] Kimberley Zimmermann 2 incontro dalle 17:00

W15 Stuttgart-Stammheim – 2nd Round

[2] Anna Klasen vs [9] Enola Chiesa ore 11:00

W15 Liepaja –

Nessun italiano in campo oggi

W15 Manacor – 1st Round

Cristina Pescucci vs Chiara Grimm Non prima delle 13:30

W15 Antalya – 3rd Round

[6] Simona Ogescu vs Giuliana Bestetti 6-2 4-6 10-6

Miray Konar vs Francesca Rumi 7-5 3-6 3-10

[5] Valentina Losciale vs Anna Martemyanova 6-3 4-6 10-7

Barbara Dessolis vs [12] Greta Medeghini 6-2 6-4

W25 Kazan –

Nessun italiano in campo oggi

W25 Petit-Bourg –

Nessun italiano in campo oggi