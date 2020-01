La pioggia ferma Jannik Sinner a Melbourne

Nella notte tra domenica e lunedì il match d’esordio di Jannik Sinner nel primo Slam stagionale agli Australian Open di Melbourne, contro il qualificato australiano Max Purcell (ATP 216), è stato interrotto per la pioggia sul 7-6(2), 6-2, 4-4 per l’azzurro. Alle ore 9.30 la decisione: la partita continua stanotte.

Sinner gioca a Melbourne il suo terzo Slam in carriera, per la prima volta è partito nel tabellone principale. Al primo turno il 18enne di Sesto Pusteria ha affrontato il beniamino locale Max Purcell. Sinner, numero 82 del ranking ATP, è partito da grande favorita contro il 21enne aussie. Partenza sprint di Purcell, che nel primo set è scappato con un break sul 5-4. Sinner ha però risposto con il rebreak del 5-5 pari e poco dopo si è aggiudicato anche il tiebreak per 7-2.

Nella seconda frazione di gioco l’italiano ha allungato con due break subito sul 4-1. Sinner ha sbagliato pochissimo, chiudendo il parziale sul 6-2. Nel terzo set il Next Gen azzurro ha strappato a Purcell il servizio per il 3-2, incassando però il rebreak del 4-4 pari. Poi, sul turno di battuta dell’australiano, Sinner era in vantaggio per 30:15, quando la partita è stata interrotta per pioggia e rinviata a stanotte. La partita di Sinner è in programma come secondo match dopo le ore 10:30 locale (0:30 italiana). Con un eventuale successo Sinner conquisterebbe la prima vittoria in assoluta nel main draw di uno Slam.

La partita punto per punto