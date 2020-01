Australian Open: Il programma completo di Martedì 21 Gennaio. Ci sono anche gli incontri rinviati per pioggia oggi

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Mladenovic vs (2) K. Pliskova

(19) D. Vekic vs (WC) M. Sharapova

(1) R. Nadal vs H. Dellien

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(4) D. Medvedev vs F. Tiafoe

(Q) E. Cocciaretto vs (17) A. Kerber

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(6) B. Bencic vs A. Schmiedlova

A. Mannarino vs (5) D. Thiem

A. Tomljanovic vs (31) A. Sevastova

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

J. Brady vs (4) S. Halep

M. Cecchinato vs (7) A. Zverev

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Hercog vs R. Peterson

(10) M. Keys vs D. Kasatkina

D. Dzumhur vs (15) S. Wawrinka

A. Popyrin vs (28) J. Tsonga (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

(23) N. Kyrgios vs L. Sonego (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))

1573 Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

(12) J. Konta vs O. Jabeur

R. Opelka vs (12) F. Fognini

(Q) E. Gulbis vs (20) F. Auger-Aliassime

(5) E. Svitolina vs K. Boulter

(10) G. Monfils vs Y. Lu (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

C. Suárez Navarro vs (11) A. Sabalenka

Court 3 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

J. Millman vs U. Humbert

J. Thompson vs A. Bublik

G. Muguruza vs (Q) S. Rogers

I. Begu vs (9) K. Bertens

(11) D. Goffin vs J. Chardy (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

(16) E. Mertens vs D. Kovinic

Court 5 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

(WC) T. Ito vs (LL) P. Gunneswaran

M. Linette vs A. Rus

(Q) L. Samsonova vs J. Ostapenko

L. Davis vs (Q) L. Fernandez

(Q) C. Eubanks vs (Q) P. Gojowczyk (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

(Q) A. Tabilo vs (Q) D. Galan

Court 7 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

M. Gasparyan vs (22) M. Sakkari

J. Sinner vs (Q) M. Purcell

(WC) M. Polmans vs M. Kukushkin

(WC) A. Bolt vs A. Ramos-Vinolas

(15) M. Vondrousova vs S. Kuznetsova (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

S. Sorribes Tormo vs V. Kudermetova

K. Kozlova vs (WC) P. Hon

Court 8 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

(14) D. Schwartzman vs L. Harris

(18) A. Riske vs Y. Wang

J. Duckworth vs A. Bedene

K. Bondarenko vs (WC) A. Rodionova

(19) J. Isner vs T. Monteiro (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

(WC) A. Sharma vs (28) A. Kontaveit

(30) A. Pavlyuchenkova vs N. Stojanovic

Court 10 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

(Q) N. Hibino vs S. Peng

(27) Q. Wang vs (WC) P. Parmentier

P. Andujar vs (WC) M. Mmoh

M. Kecmanovic vs A. Seppi

(WC) H. Gaston vs J. Munar (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

K. Pliskova vs H. Watson

Court 11 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

A. Davidovich Fokina vs (Q) N. Gombos

C. Garin vs S. Travaglia

Y. Uchiyama vs M. Ymer

(Q) A. Lottner vs C. Giorgi

Y. Sugita vs (Q) E. Benchetrit (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

(Q) H. Dart vs M. Doi

Court 12 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

M. Brengle vs C. Garcia

L. Mayer vs T. Paul

(26) N. Basilashvili vs S. Kwon

A. Cornet vs (Q) M. Niculescu

F. Delbonis vs J. Sousa (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

T. Townsend vs J. Pegula

Court 13 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

(Q) K. Juvan vs (23) D. Yastremska

F. Lopez vs (9) R. Bautista Agut

B. Pera vs (29) E. Rybakina

(LL) J. Kovalik vs (27) P. Carreno Busta

K. Flipkens vs (20) K. Muchova (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

(29) T. Fritz vs (Q) T. Griekspoor

C. Ruud vs E. Gerasimov

Court 14 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

(31) H. Hurkacz vs (Q) D. Novak

T. Sandgren vs (Q) M. Trungelliti

F. Verdasco vs (LL) E. Donskoy

C. Bellis vs T. Maria

J. Paolini vs A. Blinkova (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

D. Koepfer vs (Q) P. Martinez

Court 15 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

F. Ferro vs A. Van Uytvanck

K. Edmund vs (24) D. Lajovic

A. Sasnovich vs (Q) G. Minnen

Y. Putintseva vs S. Hsieh

P. Herbert vs C. Norrie (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

P. Cuevas vs G. Simon

Court 19 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

M. Cilic vs C. Moutet

(LL) L. Giustino vs (32) M. Raonic

(Q) M. Vilella Martinez vs (16) K. Khachanov

(21) A. Anisimova vs Z. Diyas

(WC) C. O’Connell vs (17) A. Rublev (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

I. Swiatek vs T. Babos

Court 22 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)

(21) B. Paire vs C. Stebe

(Q) Q. Halys vs F. Krajinovic

L. Siegemund vs (WC) C. Vandeweghe

(26) D. Collins vs V. Diatchenko

I. Karlovic vs V. Pospisil (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

(Q) I. Ivashka vs K. Anderson