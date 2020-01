ITF Junior Traralgon: ancora pioggia protagonista, fermati i match di Nardi e Delai

Ancora pioggia protagonista a Traralgon, sede del tradizionale torneo Juniores di Grado 1 che anticipa gli Australian Open. È durata pochi minuti la prosecuzione del match tra Luca Nardi e lo svizzero Von Der Schulenburg, con l’azzurro che non è riuscito a chiudere sul 5-2 al terzo ed ora, alla seconda interruzione per pioggia, si trova sotto per 5-6. Tra le ragazze, invece, buon avvio di Melania Delai che si trova sul 4-1 nel primo set con la ceca Noskova.

TERZO TURNO

R3 – Luca Nardi (ITA) vs Jeffrey Von Der Schulenburg (3,SUI) 2-6 6-4 5-6 SOSPESA E RIMANDATA A DOMANI

QUARTI DI FINALE

QF – Flavio Cobolli (8,ITA) vs Luca Nardi (ITA)/Jeffrey Von Der Schulenburg (3,SUI) – RIMANDATA A DOMANI

QF – Matteo Gigante (Q,ITA) vs Philip Sekulic (WC,AUS) – RIMANDATA A DOMANI

QUARTI DI FINALE

QF – Melania Delai (ITA) vs Linda Noskova (CZE) 4-1 SOSPESA E RIMANDATA A DOMANI