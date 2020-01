Australian Open M: I favoriti della vigilia. Djokovic favorito n.1. Matteo Berrettini quotato a 100

Ha iniziato il 2020 trascinando la Serbia alla vittoria della ATP Cup e per i betting analyst Novak Djokovic è pronto a conquistare anche l’Australian Open. È proprio “Nole” ad aprire il tabellone Snai sul vincitore dell’edizione 2020, al via lunedì prossimo: per lui, che a Melbourne ha già conquistato sette titoli, la quota è fissata a 2,20, in netto vantaggio sul primo rivale.

L’antagonista, secondo gli analisti, sarà Rafa Nadal, sconfitto proprio nella ATC Cup e caccia di una rivincita offerta, come riporta Agipronews, a 6,00.

Poco più in alto, a 8,50, la possibile sorpresa: lo scorso anno Daniil Medvedev ha ottenuto il primato di match vinti, salendo alla ribalta fino al calo di fine anno. Il russo rimane comunque l’outisider più accreditato, davanti a un mostro sacro come Roger Federer, a secco di Slam nel 2019 e ora dato a 12,00. A 15,00 l’altra sorpresa del 2019, Stefanos Tsitsipas; molto più lontani i “crack” italiani della scorsa stagione, con Matteo Berrettini a 100 e Jannik Sinner a 150.