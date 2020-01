ITF Junior Traralgon: da mezzanotte gli incontri di terzo turno. Sei italiani in campo

Quarta giornata di gare nel torneo Grado 1 di Traralgon, tradizionale manifestazione che anticipa l’inizio degli Australian Open Juniores. A partire dalla mezzanotte italiana, le 10 locali, si disputeranno i vari incontri di terzo turno con sei italiani impegnati: Lisa Pigato e Melania Delai apriranno il programma sui campi 13 e 12, sui quali a seguire giocheranno Flavio Cobolli e Matteo Gigante. Attorno alle 15 saranno di scena anche Biagio Gramaticopolo, reduce da due bellissime vittorie in tre set, e Luca Nardi.

TERZO TURNO MASCHILE

R3 – Flavio Cobolli (8,ITA) vs Terence Atmane (12,FRA) – Court 13 (Ore 02.00 italiane)

R3 – Biagio Gramaticopolo (ITA) vs Philip Sekulic (WC,AUS) – AGL Show Court 1 (Ore 02.00 italiane)

R3 – Luca Nardi (ITA) vs Jeffrey Von Der Schulenburg (3,SUI) – Court 16 (Ore 02.00 italiane)

R3 – Matteo Gigante (Q,ITA) vs Dominik Stephan Stricker (6,SUI) – Court 12 (Ore 02.00 italiane)

TERZO TURNO FEMMINILE

R3 – Lisa Pigato (Q,ITA) vs Polina Kudermetova (7,RUS) – Court 13 (Ore 00.00 italiane)

R3 – Melania Delai (ITA) vs Aubane Droguet (15,FRA) – Court 12 (Ore 00.00 italiane)