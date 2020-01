Australian Open: Il programma completo di Lunedì 20 Gennaio. In campo 6 azzurri

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) N. Osaka vs M. Bouzkova

A. Potapova vs (8) S. Williams

S. Johnson vs (3) R. Federer

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) A. Barty vs L. Tsurenko

J. Struff vs (2) N. Djokovic

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(13) D. Shapovalov vs M. Fucsovics

K. Siniakova vs (7) P. Kvitova

V. Williams vs C. Gauff

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(6) S. Tsitsipas vs S. Caruso

(24) S. Stephens vs S. Zhang

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(8) M. Berrettini vs (WC) A. Harris

K. Ahn vs C. Wozniacki

J. Londero vs (18) G. Dimitrov

S. Stosur vs (Q) C. McNally

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Querrey vs (25) B. Coric

R. Opelka vs (12) F. Fognini

(10) M. Keys vs D. Kasatkina

(12) J. Konta vs O. Jabeur

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) M. Trevisan vs (14) S. Kenin

(Q) A. Li vs (WC) L. Cabrera

J. Thompson vs A. Bublik

J. Millman vs U. Humbert (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Goerges vs V. Kuzmova

K. Kanepi vs (Q) B. Krejcikova

M. Cilic vs C. Moutet

P. Kohlschreiber vs M. Giron

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. McHale vs (13) P. Martic

J. Sinner vs (Q) M. Purcell

M. Gasparyan vs (22) M. Sakkari

(14) D. Schwartzman vs L. Harris (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(22) G. Pella vs (WC) J. Smith

(18) A. Riske vs Y. Wang

(WC) M. Polmans vs M. Kukushkin

(Q) K. Juvan vs (23) D. Yastremska (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) M. Safwat vs G. Barrere

M. Linette vs A. Rus

A. Davidovich Fokina vs (Q) N. Gombos

Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Zheng vs (Q) A. Kalinskaya

C. Garin vs S. Travaglia (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

L. Mayer vs T. Paul

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Carballes Baena vs R. Berankis

T. Zidansek vs (WC) N. Han

M. Brengle vs C. Garcia

(WC) T. Ito vs (LL) P. Gunneswaran

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

V. Golubic vs L. Zhu

F. Lopez vs (9) R. Bautista Agut

P. Andujar vs (WC) M. Mmoh

B. Pera vs (29) E. Rybakina (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(30) D. Evans vs M. McDonald

T. Sandgren vs (Q) M. Trungelliti

F. Ferro vs A. Van Uytvanck

A. Sasnovich vs (Q) G. Minnen

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Y. Nishioka vs L. Djere

K. Edmund vs (24) D. Lajovic

(27) Q. Wang vs (WC) P. Parmentier

(Q) N. Hibino vs S. Peng (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(25) E. Alexandrova vs J. Teichmann

R. Albot vs (32) M. Raonic

(31) H. Hurkacz vs (Q) D. Novak

P. Hercog vs R. Peterson

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Badosa vs (Q) J. Larsson

S. Cirstea vs (32) B. Strycova

(Q) Q. Halys vs F. Krajinovic

(21) B. Paire vs C. Stebe (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))