Dominic Thiem sceglie la terra invece delle Olimpiadi di Tokyo

Vincitore nel 2015, quando nell’anno del centenario sconfisse in finale il belga David Goffin, Dominic Thiem tornerà a giocare sulla terra del torneo di Gstaad, in programma dal 20 al 26 luglio.

La sua presenza è stata annunciata su Twitter dagli organizzatori.

Thiem, che ha deciso di non giocare le Olimpiadi di Tokyo, resterà quindi in Europa per disputare la stagione europea estiva su terra rossa.

Infatti Thiem la settimana successiva sarà al via a Kitzbuhel.