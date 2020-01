Australian Open: Il programma di Venerdì 17 Gennaio. Quattro gli azzurri in campo

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

H. Moriya vs (23) S. Diez

M. Trungelliti vs J. Wolf

M. Trevisan vs E. Bouchard (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

E. Gulbis vs (17) P. Gunneswaran (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

X. Wang vs (28) A. Kiick

C. Eubanks vs V. Troicki

I. Ivashka vs Z. Li (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

S. Rogers vs (30) C. Dolehide (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

L. Fernandez vs M. Hibi

(10) C. McNally vs D. Lopatetska

(10) N. Gombos vs P. Krstin (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

H. Dart vs G. Gatto-Monticone (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

L. Arruabarrena vs Y. Naito

(1) D. Novak vs F. Horansky

(1) A. Bogdan vs (31) A. Li (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

(16) P. Gojowczyk vs C. Lestienne (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Vilella Martinez vs (24) F. Bagnis

(WC) S. Sanders vs (18) K. Juvan

(WC) R. Hijikata vs T. Griekspoor

M. Purcell vs (26) J. Kovalik (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

Court 10 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

L. Pattinama Kerkhove vs (32) B. Haas

(6) E. Donskoy vs (A) V. Galovic

(4) K. Zavatska vs S. Vickery

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(2) N. Hibino vs Y. Yuan

(6) N. Vikhlyantseva vs I. Shinikova

E. Couacaud vs D. Popko

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(13) G. Minnen vs F. Xun

(5) A. Kalinskaya vs L. Paar

(4) E. Ruusuvuori vs E. Benchetrit

(11) S. Voegele vs (20) M. Niculescu (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(5) A. Martin vs M. Bourgue

L. Giustino vs (18) Y. Maden

V. Lepchenko vs (19) B. Krejcikova

L. Rosol vs P. Martinez (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

Q. Halys vs D. Lee

N. Milojevic vs E. Escobedo

(3) V. Gracheva vs O. Danilovic

(12) L. Samsonova vs (24) X. Wang (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

N. Parrizas Diaz vs E. Ruse

(3) B. Schnur vs K. Coppejans

M. Copil vs (WC) L. Musetti

Court 19 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

D. Lao vs (27) K. Nara

A. Muller vs M. Safwat

J. Larsson vs (29) M. Minella