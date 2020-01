Australian Open: il sorteggio degli italiani. Sonego con Kyrgios, Zverev per Cecchinato. Berrettini contro una wild card, Fognini sfida Opelka

Sorteggi tutt’altro che agevoli per i giocatori italiani ammessi di diritto nel tabellone principale degli Australian Open 2020. Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Salvatore Caruso sembrano decisamente chiusi già a partire dai rispettivi incontri di primo turno: il torinese ritroverà l’australiano Nick Kyrgios dopo lo scontro dello scorso agosto in quel di Cincinnati (si impose il nativo di Canberra per 7-5 6-4), il palermitano troverà Alexander Zverev e il ventisettenne di Avola, che ha un bilancio vittorie-sconfitte negativo contro i Top-50 (3-6), incontrerà Stefanos Tsitsipas.

L’urna non ha sorriso neppure a Fabio Fognini che, sebbene accreditato della dodicesima testa di serie, è stato sorteggiato con Reilly Opelka, sicuramente tra i giocatori più temibili tra quelli al di fuori del seeding. I due si sono incontrati, di recente, alle Davis Cup Finals di Madrid in quell’Italia-USA che sancì l’eliminazione degli azzurri: il ligure, comunque, riuscì a vincere in tre parziali, 6-4 6-7(3) 6-3. In caso di superamento del turno, per l’azzurro ci sarebbe lo scontro con il vincente di Bublik-Thompson.

Andreas Seppi, che ha aperto il 2020 con una sorprendente uscita di scena al primo turno del Challenger di Bendigo per mano del cinese Zhe Li (209 ATP), affronterà il giovane serbo Miomir Kecmanovic: l’altoatesino difende i punti del terzo turno raggiunto lo scorso anno, dunque dovrà provare a vincere a tutti i costi per evitare spiacevoli scivoloni in classifica mondiale. Al secondo ostacolo potrebbe trovare Stan Wawrinka, atteso da un Damir Dzumhur in chiaroscuro in questo inizio di stagione.

Le buone prestazioni offerte all’ATP Cup potrebbero dare una spinta in più a Stefano Travaglia, impegnato al primo turno con il cileno Christian Garin. Jannik Sinner, dopo due sconfitte consecutive all’esordio tra Bendigo e Auckland, troverà un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Matteo Berrettini, ottavo favorito del seeding, esordirà con la wild card locale Andrew Harris, numero 162 ATP: il romano non dovrebbe avere alcun problema al primo turno, al secondo incontrerebbe il vincente tra Sandgren e un qualificato per poi eventualmente sfidare Borna Coric al terzo ostacolo.

TORNEO MASCHILE

Lorenzo Sonego (ITA) vs Nick Kyrgios (23,AUS)

Andreas Seppi (ITA) vs Miomir Kecmanovic (SRB)

Marco Cecchinato (ITA) vs Alexander Zverev (7,GER)

Matteo Berrettini (8,ITA) vs Andrew Harris (WC,AUS)

Fabio Fognini (12,ITA) vs Reilly Opelka (USA)

Jannik Sinner (ITA) vs Q

Salvatore Caruso (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (6,GRE)

Stefano Travaglia (ITA) vs Christian Garin (CHI)

Camila Giorgi e Jasmine Paolini, le uniche due italiane ai nastri di partenza degli Australian Open 2020 (in attesa del responso definitivo delle qualificazioni), sono state inserite nella parte bassa del tabellone: la prima, recentemente uscita dalla Top-100 del ranking WTA, se la vedrà con una giocatrice proveniente dal torneo cadetto mentre la seconda, numero uno d’Italia, affronterà all’esordio la russa Anna Blinkova, n.58 della classifica mondiale.

Alla quarta partecipazione in carriera a Melbourne Park, la ventunenne moscovita non è mai riuscita ad andare oltre il primo turno, riuscendo però sia nel 2017 che nel 2017 a superare le qualificazioni. Lo scorso anno, invece, è stata ammessa direttamente nel main draw ma si è arresa in tre set al cospetto della ceca Kristyna Pliskova. Per quanto riguarda Jasmine Paolini, invece, si tratta della prima partecipazione assoluta nel tabellone principale del primo Slam dell’anno: tra il 2017 e il 2019 uscì sempre sconfitta al primo turno delle qualificazioni.

TORNEO FEMMINILE

Camila Giorgi (ITA) vs Q

Jasmine Paolini (ITA) vs Anna Blinkova (RUS)