Tennis Integrity Unit: squalificato per quattro anni e mezzo l’ex Top 500 ATP Kanar

Il venticinquenne francese Jonathan Kanar è stato squalificato per quattro anni e sei mesi, e multato di $2.000, dopo aver confessato di aver manipolato l’esito di un incontro disputato nel giugno 2017 nel torneo Futures F1 di Harare (Zimbabwe): in quell’occasione raggiunse i quarti di finale, superando il giocatore locale Fynn (7-5 6-4) e l’australiano Itzstein (6-2 6-4), per poi cedere con un doppio 6-4 al cospetto dello statunitense Boyer. Oltre ad aver confermato il “match-fixing”, Kanar è stato dichiarato colpevole anche di non aver denunciato il tentativo di corruzione ricevuto proprio in quella circostanza.

Attuale numero 1818 del ranking ATP di singolare, Kanar è stato n.491 nell’aprile 2018: dopo questa sentenza della Tennis Integrity Unit, la sua carriera sembra essere giunta al termine. Il suo ultimo torneo professionistico risale allo scorso luglio, quando nel $25.000 di Ajaccio (Francia) raggiunse il secondo turno, rendendosi protagonista all’esordio di una bella vittoria in tre set sul promettente dominicano Nick Hardt: il comunicato della TIU è arrivato nelle ultime ore, ma la squalifica è scattata l’11 luglio. Jonathan Kanar, qualora volesse, potrebbe ritornare alle competizioni a partire dall’11 gennaio 2024.