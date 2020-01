Record per Serena Williams: vince in 4 diverse decadi

Con la vittoria al torneo di Auckland, Serena Williams non solo torna al successo interrompendo un digiuno che durava dall’Australian Open 2017, ma entra nella storia per aver vinto un torneo WTA in 4 differenti decadi.

La 38enne campionessa statunitense infatti vinse il suo primissimo torneo WTA il 28 febbraio 1999, a 17 anni, sconfiggendo 6-2, 3-6, 7-6(4) Amelie Mauresmo nell’Open Gaz de France a Parigi. Moltissimi quindi i suoi trionfi nel periodo 2000-2009 (30 tornei) e 2010-2019 (37). Con questo successo targato 2020, Serena lancia la sfida alle più giovani rivali per il prossimo Australian Open, dove andrà a caccia del 24esimo titolo Slam, per uguagliare il record di Margaret Smith Court.

