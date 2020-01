WTA Brisbane e Auckland: LIVE i risultati con il dettaglio delle Finali. Karolina Pliskova vince a Brisbane (Video)

Karolina Pliskova vince per la terza volta negli ultimi quattro anni a Brisbane, la seconda consecutiva.

In finale la ceca ha sconfitto Madison Keys per 7-5 al terzo set bissando il successo dello scorso anno.

WTA Brisbane Premier | Cemento | $1,300,000 – Finali

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs Ashleigh Barty / Kiki Bertens



WTA Brisbane Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova [1] 3 7 10 Ashleigh Barty / Kiki Bertens Ashleigh Barty / Kiki Bertens 6 6 8 Vincitori: HSIEH / STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 A. Barty / Bertens 1-0 S. Hsieh / Strycova 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 6-2 6-3 6-4 df 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 A. Barty / Bertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Barty / Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Hsieh / Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 A. Barty / Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 A. Barty / Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Barty / Bertens 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Barty / Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Barty / Bertens 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 A. Barty / Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 S. Hsieh / Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 A. Barty / Bertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Barty / Bertens 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Barty / Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. [8] Madison Keys vs [2] Karolina Pliskova (non prima ore: 05:00)



WTA Brisbane Madison Keys [8] Madison Keys [8] 4 6 5 Karolina Pliskova [2] Karolina Pliskova [2] 6 4 7 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-5 → 4-5 K. Pliskova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Pliskova 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Keys 0-15 15-15 15-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 4-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Keys 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Keys 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

WTA Auckland International | Cemento | $275.000 – Finali

Stadium – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [1] Serena Williams vs Jessica Pegula



WTA Auckland Serena Williams [1] Serena Williams [1] 6 6 Jessica Pegula Jessica Pegula 3 4 Vincitore: S. WILLIAMS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Williams 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Williams 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 J. Pegula 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Pegula 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 S. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

