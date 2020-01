Challenger Bendigo 2: Il Main Draw. Tre azzurri ai nastri di partenza

Challenger Bendigo 2 CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1) Fucsovics, Marton vs Bye

Vavassori, Andrea vs Vanshelboim, Eric

Song, Min-Kyu vs Tajima, Naoki

Bye vs (16) Banes, Maverick

(10) Watanuki, Yosuke vs Bye

Shimabukuro, Sho vs Verbeek, Sem

(Alt) Sweeny, Dane vs Adamson, Alec

Bye vs (5) Dzumhur, Damir

(4) Johnson, Steve vs Bye

Ionel, Nicholas David vs Kalovelonis, Markos

(WC) Court, Jayden vs Puttergill, Calum

Bye vs (15) Arevalo, Marcelo

(12) Grenier, Hugo vs Bye

Sun, Fajing vs (WC) Addison, Aaron

Mayot, Harold vs Zuk, Kacper

Bye vs (6) Gerasimov, Egor

Challenger Bendigo 2 CH | Cemento | $54.160 – Parte Bassa

(8) O’Connell, Christopher vs Bye

Caruana, Liam vs Qualifier

Matsui, Toshihide vs Crnokrak, Alexander

Bye vs (9) Gaston, Hugo

(14) Kravchuk, Konstantin vs Bye

Grills, Jacob vs Descotte, Matias Franco

Klein, Brydan vs Kelly, Dayne

Bye vs (3) Travaglia, Stefano

(7) Giron, Marcos vs Bye

Pervolarakis, Michail vs Granollers, Gerard

Sinclair, Colin vs Qualifier

Bye vs (11) Mukund, Sasikumar

(13) Barrios Vera, Marcelo Tomas vs Bye

Nys, Hugo vs (WC) Delaney, Jake

(WC) Delaney, Jesse vs (WC) Corbett, Jai

Bye vs (2) Carballes Baena, Roberto