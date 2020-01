ATP Auckland: Il Tabellone Principale. Cinque azzurri al via. Fabio Fognini n.1 del seeding

ATP Auckland 250 | Cemento | $532.695

(1) Fognini, Fabio vs Bye

Lopez, Feliciano vs Andujar, Pablo

Qualifier vs Tiafoe, Frances

Sonego, Lorenzo vs (6) Hurkacz, Hubert

(3) Khachanov, Karen vs Bye

Qualifier vs Millman, John

Norrie, Cameron vs Qualifier

(WC) Sinner, Jannik vs (5) Paire, Benoit

(7) Mannarino, Adrian vs Seppi, Andreas

(WC) Davidovich Fokina, Alejandro vs Edmund, Kyle

Sandgren, Tennys vs (WC) Venus, Michael

Bye vs (4) Isner, John

(8) Albot, Radu vs Cecchinato, Marco

Humbert, Ugo vs Ruud, Casper

Sousa, Joao vs Qualifier

Bye vs (2) Shapovalov, Denis