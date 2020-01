ATP Auckland: Il Tabellone di Quali. Presenza di Marco Cecchinato

ATP Auckland 250 | Cemento | $532.695

Grandstand – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rhett Purcell vs [5] Leonardo Mayer

2. [4] Thiago Monteiro vs [WC] Ajeet Rai

3. [2] Marco Cecchinato vs [WC] Holger Vitus Nodskov Rune

4. [3] Mikael Ymer vs Alternate

Court 2 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shuichi Sekiguchi vs [7] Tatsuma Ito

2. [1] Hugo Dellien vs Alternate

3. Matej Sabanov vs [8] Vasek Pospisil

4. Tak Khunn Wang vs [6] Mackenzie McDonald