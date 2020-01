ATP Cup: I risultati dei due restanti Quarti di Finale. Si salva la Spagna di Rafael Nadal. Ok la Serbia di Novak Djokovic

A sfidare l’Australia nelle semifinali dell’ATP Cup sarà la Spagna, che se l’è però vista davvero brutta contro il Belgio. Dopo che Roberto Bautista Agut (10) ha dato il primo punto agli iberici, grazie a un comodo 6-1 6-4 su Kimmer Coppejans (158), Rafael Nadal (1) si è sorprendentemente inchinato a David Goffin (11) per 6-4 7-6 (7/3).

Il mancino di Manacor si è però prontamente riscattato, portando a casa un soffertissimo doppio in coppia con Pablo Carreno Busta (27) grazie alla vittoria in rimonta per 6-7 (7/9) 7-5 10/7 contro gli specialisti Joran Vliegen (39 di doppio) e Sander Gillé (47 di doppio).

La Serbia non ha dal canto suo fatto sconti al Canada, guadagnandosi il diritto di giocare contro la Russia già al termine dei singolari. Dusan Lajovic (34) ha battuto con un netto 6-4 6-2 Felix Auger-Aliassime (21), mentre Novak Djokovic (2) ha piegato in rimonta la resistenza di Denis Shapovalov (14) con il risultato di 4-6 6-1 7-6 (7/4).

Questi i risultati con il dettaglio dei quarti di finale dell’ATP Cup.

Semifinali

Serbia vs Russia

Australia vs Spagna

Sede – Sydney – Quarti di Finale

Serbia vs Canada 3-0

Belgio vs Spagna 1-2

¡Mueva, Rafa! 🕺 🇪🇸 Rafael Nadal y su baile para festejar el pase a semifinales de España en la ATP Cup 2020. pic.twitter.com/ycQwSzh6pb — Tenis Zone (@TenisZoneOk) January 10, 2020

