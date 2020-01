ATP Cup: Il programma di Martedì 07 Gennaio

Questo il programma della quinta giornata dell’ATP Cup

Sede – Sydney

Gran Bretagna vs Moldavia 2-1

Belgio vs Bulgaria

Sede – Perth

Russia vs Norvegia 2-1

Italia vs Usa

Sede – Brisbane

Germania vs Canada 3-0

Serbia vs Francia

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Cameron Norrie vs Alexander Cozbinov

2. Daniel Evans vs Radu Albot

3. Jamie Murray / Joe Salisbury vs Radu Albot / Alexander Cozbinov

4. Steve Darcis vs Dimitar Kuzmanov (non prima ore: 09:00)

5. David Goffin vs Grigor Dimitrov (non prima ore: 10:30)

6. Sander Gille / Joran Vliegen vs Grigor Dimitrov / Dimitar Kuzmanov

RAC Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Karen Khachanov vs Viktor Durasovic

2. Daniil Medvedev vs Casper Ruud

3. Karen Khachanov / Daniil Medvedev vs Viktor Durasovic / Casper Ruud

4. Stefano Travaglia vs Taylor Fritz (non prima ore: 09:00)

5. Fabio Fognini vs John Isner (non prima ore: 10:30)

6. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Austin Krajicek / Rajeev Ram

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Jan-Lennard Struff vs Felix Auger-Aliassime

2. Alexander Zverev vs Denis Shapovalov

3. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov

4. Michail Pervolarakis vs Nick Kyrgios (non prima ore: 09:00)

5. Stefanos Tsitsipas vs Alex de Minaur (non prima ore: 10:30)

6. Michail Pervolarakis / Stefanos Tsitsipas vs Chris Guccione / John Peers