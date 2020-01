ATP Cup: I risultati completi del Day 4. Nessun problema per la Spagna di Rafael Nadal

Nella quarta giornata dell’ATP Cup Rafael Nadal (ATP 1) e Novak Djokovic (2) non hanno avuto problemi nei loro rispettivi singolari. Il maiorchino ha consegnato alla Spagna la vittoria contro l’Uruguay superando agevolmente Pablo Cuevas (45) per 6-2 6-1, mentre il tennista di Belgrado ha riequilibrato la sfida tra Serbia e Francia battendo con il punteggio di 6-3 6-2 Gaël Monfils (10).

Per quanto riguarda gli altri incontri la Croazia ha vinto 2-1 contro la Polonia grazie ai successi di Marin Cilic (39) – che ha faticato più del previsto contro il 20enne Kacper Zuk, battuto 7-6 (10/8) 6-4 – e di Ivan Dodig (ATP 12 di doppio) e Nikola Mektic (14) nel decisivo doppio. Il Sudafrica di Kevin Anderson (91) – che ha regolato 6-0 6-3 Christian Garin (33) – ha invece superato per 3-0 il Cile, stesso risultato con il quale l’Austria di Dominic Thiem (4) – vittorioso 6-3 7-6 (7/3) su Diego Schwartzman – ha avuto la meglio sull’Argentina.

Questo il programma della quarta giornata dell’ATP Cup

Sede – Sydney

Croazia vs Polonia 2-1

Austria vs Argentina 3-0

Sede – Perth

Giappone vs Georgia 2-1

Spagna vs Urugugay 3-0

Sede – Brisbane

Sud Africa vs Cile 3-0

Serbia vs Francia 2-1

