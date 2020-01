ATP Doha: Il Main Draw. Due azzurri al via

(1) Wawrinka, Stan vs Bye

Qualifier vs Chardy, Jeremy

Qualifier vs Bedene, Aljaz

Bublik, Alexander vs (7) Mannarino, Adrian

(4) Raonic, Milos vs Bye

Qualifier vs Sandgren, Tennys

Verdasco, Fernando vs Andujar, Pablo

Edmund, Kyle vs (6) Krajinovic, Filip

(8) Tiafoe, Frances vs Qualifier

(WC) Ilkel, Cem vs Berankis, Ricardas

Kecmanovic, Miomir vs Thompson, Jordan

Bye vs (3) Tsonga, Jo-Wilfried

(5) Djere, Laslo vs Sonego, Lorenzo

(WC) Cecchinato, Marco vs Herbert, Pierre-Hugues

(WC) Jaziri, Malek vs Kukushkin, Mikhail

Bye vs (2) Rublev, Andrey