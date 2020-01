WTA Brisbane: Il Main Draw. La numero 1 del mondo Ashleigh riparte da qui. Ritorna in campo anche Maria Sharapova

WTA Brisbane Premier | Cemento – 1.350.000

(1) Barty, Ashleigh vs Bye

(WC) Sharapova, Maria vs Qualifier

Stephens, Sloane vs Qualifier

Pavlyuchenkova, Anastasia vs (5) Kvitova, Petra

(4) Svitolina, Elina vs Collins, Danielle

Vekic, Donna vs Qualifier

(WC) Stosur, Samantha vs Kerber, Angelique

Qualifier vs (8) Keys, Madison

(6) Bertens, Kiki vs Yastremska, Dayana

Kontaveit, Anett vs Hsieh, Su-Wei

Kenin, Sofia vs Sevastova, Anastasija

Sakkari, Maria vs (3) Osaka, Naomi

(7) Konta, Johanna vs Strycova, Barbora

Riske, Alison vs Muchova, Karolina

(WC) Tomljanovic, Ajla vs (WC) Hon, Priscilla

Bye vs (2) Pliskova, Karolina