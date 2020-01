Craig Tiley (Tennis Australia): “Potremo negoziare con la WTA per una ATP Cup al femminile”

L’ATP Cup ha inaugurato stanotte la stagione tennistica 2020. Subito grandi match, come un combattuto Shapovalov – Tsitsipas, o Zverev – De Minaur e Fognini – Medvedev. Oltre all’interesse per capire la validità tecnica della nuova coppa per nazioni, è indubbio il grande ritorno economico che la manifestazione genera per i giocatori e per tutto il tennis australiano. Craid Tiley, CEO di Tennis Australia, ha dichiarato oggi alla stampa nazionale la propria soddisfazione per il nuovo evento organizzato “down under”, aprendo alla possibilità di studiare con la WTA una manifestazione simile per donne, sempre in apertura di stagione.

“L’ATP Cup è un nuovo grande evento globale, trasmesso in tutto il mondo. Sono certo che sarà un successo anche per il pubblico, aspettiamo con curiosità di primi dati dell’ascolto tv. I primi match sono stati molto intensi, ci sono tutti gli ingredienti per fare bene. I tornei precedenti di Brisbane e Sydney non erano così globali come la nuova ATP Cup. Un evento come questo ha bisogno di almeno tre stagioni per un vero rodaggio e diventare importante, ottimizzato dal punto di vista organizzativo e produrre il massimo del suo potenziale. Siamo già molto contenti dei primi risultati raggiunti, ma non nascondiamo l’ambizione di poter parlare con la WTA e creare una manifestazione femminile, o combined ancor più completa e globale per lanciare la nuova stagione”. Aggiunge Tiley: “Non sono molti gli sport che possono proporre uomini e donne insieme, con la stessa piattaforma economica globale. 7 delle 10 sportive più ricche al mondo sono tenniste, questo dimostra il potenziale del tennis dal punto di vista economico”.

Vedremo quindi a breve una versione WTA Cup, magari ospitata in altre città australiane? O l’ATP Cup potrebbe diventare una “Tennis Global Cup” in versione combined?

Marco Mazzoni