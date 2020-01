I tennisti australiani si stringono intorno al proprio paese

All’inizio della prima edizione dell’ATP Cup scattata questa notte in Australia i pensieri dei tennisti sono rivolti alla drammatica situazione che sta vivendo una parte del paese, invasa dal fuoco. E così come già scritto ieri uno dei bad boy del circuito ha lanciato un’iniziativa per aiutare le vittime degli incendi: Nick Kyrgios ha infatti annunciato su Twitter che devolverà 200 dollari australiani per ogni ace che metterà a referto durante l’estate, imitato poi dai connazionali Alex de Minaur (250$) e John Millman (100$).

La Federazione nazionale ha anche raccolto l’invito di Kyrgios a organizzare dei match d’esibizione prima degli Australian Open, evocando delle collette e altre iniziative durante l’ATP Cup e a Melbourne.